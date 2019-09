Autofahrerin prallt in Unterfranken in Gegenverkehr: Frau erliegt Verletzungen

57-Jährige war nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden - vor 1 Stunde

WERNECK - Zwei Autos prallten am Dienstagabend auf der B19 in Unterfranken zusammen, eine Autofahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. In der Nacht ist die 57-Jährige nun im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Autofahrt, die für die 57-Jährige tödlich enden sollte, führte die Frau am Dienstagabend auf der B19 durch den Landkreis Schweinfurt. Kurz vor 19 Uhr kam ihr ein 31-Jähriger nahe Werneck mit seinem Ford entgegen. Der Mann wollte offenbar von der Bundesstraße aus nach links in einen Feldweg einbiegen - dabei übersah er die Frau. Bei dem darauf folgenden Zusammenstoß mit dem VW der 57-Jährigen wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verstarb sie laut Polizei noch in der Nacht. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Schweinfurt. Die B19 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten bis etwa 21.30 Uhr komplett gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru