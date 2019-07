Axt-Attacke in Oberfranken: Mann geht auf Nachbarn los

37-Jähriger bedrohte mit Werkzeug Anwohner - vor 22 Minuten

SCHAUENSTEIN - Wegen einer Auseinandersetzung wurde die Polizei am Freitagnachmittag in die Nailaer Straße in Schauenstein gerufen. Ein 65-Jähriger bedrohte dabei seinen Nachbarn mit einer Axt.