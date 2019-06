2,7 Millionen für zukunftsweisende Projekte

Geld aus dem Städtebauförderungsprogramm im Landkreis Neustadt/Bad-Windsheim - vor 1 Stunde

IPSHEIM - "2,7 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm 2019 fließen in den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim“, freut sich der Landtagsabgeordnete Hans Herold, zumal er sich als Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen „stark für diese Förderung eingesetzt hat“.

"Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ im Ortskern erhält Sugenheim 240.000 Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm 2019. © Harald Munzinger



Im Rahmen der Förderinitiative "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" erhalten Sugenheim 240.000 Euro für den Ortskern und Ipsheim sowie Oberscheinfeld je 30.000 Euro für den Ortskern beziehungsweise den Altort. Aus dem Förderprogramm „Innen statt Außen“ gehen je 800.000 Euro nach Burgbernheim (Altstadt) und Uehlfeld (Ortskern). Ebenfalls Ortskernerneuerungen werden mit 560.000 Euro in Dachsbach und 240.000 Euro in Burghaslach gefördert.

In diesem Jahr stehen mit rund 209 Millionen Euro für 393 Städte und Gemeinden so viele Mittel wie nie zuvor zur Verfügung. „Mit dieser staatlichen Unterstützung können bei unseren Kommunen spürbare Impulse gesetzt, ihre Innenentwicklungspotenziale genutzt und so der Flächenverbrauch reduziert werden“ betont Herold. Der Abgeordnete freut sich, dass „somit zukunftsweisende Projekte, die für die weitere Entwicklung der jeweiligen Kommune von großer Bedeutung sind, umgesetzt werden können“.

nb