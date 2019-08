Alle Infos zum Bad Windsheimer Kirchweihlauf

Spektakel in der Altstadt: Vierte Auflage steigt am Samstag, 24. August - vor 3 Stunden

BAD WINDSHEIM - Zum vierten "Bad Windsheimer Kirchweihlauf" laden als Veranstalter der TV 1860 und als Ausrichter die Stadt Bad Windsheim am Samstag, 24. August, als einer der Höhepunkte des längsten Volksfestes im Landkreis ein. Anmeldeschluss ist der 16. August.

Beim Hauptlauf muss eine Distanz von 5,1 Kilometern in der historischen Altstadt bewältigt werden. Für Ansporn sorgt das Zuschauerspalier. © Lisa Maria Wax



Das große sportliche Spektakel in der historischen Altstadt eröffnet der "Schülerlauf" für die Jahrgänge 2008 und jünger (U12/U10 und U8). Er wird um 17.30 Uhr gestartet und führt über eine Distanz von 1275 Metern. Um 17.45 gehen die Teilnehmer des Hauptlaufes auf die 5,1 Kilometer lange Strecke. Ausgeschrieben ist er für Frauen und Männer sowie Jugend in den Wertungen U14, U16, U18 und U20.

Ebenfalls 5,1 Kilometer lang ist die Strecke für den Firmen-/Mannschafts-Staffellauf, der um 18.30 Uhr gestartet wird. Anmeldungen erfolgen bis Freitag, 16. August, für alle Läufe online unter www.kirchweihlauf-bad-windsheim.de. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start mit Zusatzgebühr von drei Euro möglich. Unterstützt wird der TV 1860 Bad Windsheim wieder bei der Anmeldung und Moderation vom Rotary Club Uffenheim-Rothenburg.

Parkplätze stehen am Altstadtparkplatz (Brenckgasse) und am Freilandmuseum (Eisweiherweg) zur Verfügung, Duschen und Umkleideräume in der Sporthalle an der Pastorius-Grundschule in Bad Windsheim (Friedensweg 8), Toiletten am Schüsselmarkt in der Nähe des Start-/ Zielbereichs.

Die Startnummernausgabe erfolgt am 24. August ab 16 Uhr in den Rathausarkaden (Marktplatz 1). Unter www.sas-zeitmesssysteme.de können personalisierte Urkunden ausgedruckt werden.

Die Siegerehrung wird gegen 20 Uhr im Festzelt am Schießwasen stattfinden. Die drei Bestplatzierten und die Erstplatzierten der jeweiligen Altersklasse des Schüler– und Hauptlaufes erhalten Sachpreise. Beim Firmen-Mannschafts-Staffellauf werden die drei Erstplatzierten Mannschaften, die 11., 22., 33. Mannschaft usw. geehrt und erhalten Sachpreise. Die ersten 50 Anmeldungen für den Schülerlauf erhalten einen Gutschein für ein Fahrgeschäft am Festplatz.

Weitere Informationen erhalten Interessenten bei der Stadt Bad Windsheim telefonisch (09841 6689-420) oder per Email: info@kirchweihlauf-bad-windsheim.de. Veranstalter (TV 1860 Bad Windsheim) und Ausrichter (Stadt Bad Windsheim) übernehmen keine Haftung für Unfälle und Schäden jeglicher Art.

