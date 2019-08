Aus Liebe zur Musik und zum Tanz

BAD WINDSHEIM - Mit dem lauten Lachen von Narr Heinrich Stiegler begann am Sonntagnachmittag der Festakt zu 70 Jahren Wagnertanzgilde mit Spielmanns- und Fanfarenzug. Viel Lob für die gute Arbeit des Vereins gab es, für das gute Miteinander untereinander sowie mit der Stadt. Doch schwang auch ein wenig Sorge mit. Es fehlen junge Tänzer und Musiker.

Mit schallendem Gelächter wetzt Schalk Heinrich Stiegler bei der Aufführung des Festspiels Der historische Wagnertanz um das auf dem Lutherplatz aufgestellte und geschmückte Wagenrad. Die Tradition, die stets zu Pfingsten und zur Kerwa über die Bühne geht, wird seit 70 Jahren gepflegt. © Foto: Frank Wiemer



Vorsitzender Udo Heubsch blickt beim Festakt auf die 70 Wagnertanzgild mit Spielmanns- und Fanfarenzug zurück. © Foto: Claudia Lehner



Rote Köpfe und eine Wasserflasche in der Hand, so sah man die meisten Vereinsmitglieder in den ersten Reihen im Festzelt sitzen. Nach dem Auftritt am Lutherplatz und dem Zug zum Festplatz mit Musik, beides bei sommerlichen Temperaturen, dürfte so mancher die schönen, aber warmen Kostüme verflucht haben. Voll waren die Reihen im Festzelt nicht. Vorsitzender Udo Heubusch dankte denn auch bei der Begrüßung den Anwesenden, dass sie "fast zahlreich erschienen sind".

Bei der Aufführung des Wagnertanzes in der Altstadt hingegen hatten sich fast 250 Besucher das Schauspiel angesehen. Das insgesamt spürbare Interesse nahm Heubusch als Ansporn, weiter Spiel, Tanz und Musik zu bieten. Um das Jubiläum zu feiern, gebe es keinen besseren Zeitpunkt als bei der Bad Windsheimer Kirchweih, war doch dort vor 70 Jahren die Uraufführung. Bereits zehn Jahre nach der Gründung des Vereins hätte man aber schon wieder über die Auflösung nachgedacht, erinnerte Heubusch an die Anfänge. Ehrenamtliche fehlten. Und doch gibt es den Verein, der dieser seit 1973 ist, heute noch, auch wenn es schwieriger werde, Nachwuchs zu gewinnen. "Ich bin stolz auf jedes einzelne Vereinsmitglied", betonte Heubusch.

"Warum machst Du das eigentlich?", sei er gefragt worden. Aus Liebe zum Spiel, zum Tanz und der Musik, der friedlichen Gemeinschaft wegen und auch um ein historisches Kulturgut zu erhalten, habe seine Antwort gelautet. Kleinere Dinge hatten sich im Laufe der Jahre doch verändert, wie Heubusch im Gespräch mit der WZ verriet. So gibt es seit 2016 einen Förderverein. Und der Kerwa-Weckruf wurde von 6 Uhr auf "a bissle später" verlegt. "Dafür geht das immer mindestens bis Mittag." Da der Spaß an der Kirchweih auch nicht zu kurz kommen soll, habe es "bei ganz speziellen Freunden von Mitgliedern" auch schon mal einen Umzug durchs Schlafzimmer gegeben. Weiterer Höhepunkt in der Weck-Historie: Ein Musiker hatte wohl zu stark gefeiert und verschlafen und selbst das Standkonzert vor seinem Fenster hat ihn nicht aus den Träumen gerissen.

Die Geschäftsführerin des Landesverbands für Spielmannswesen, Karin Sponner, lobte die Bad Windsheimer als sehr aktiven und aufgeschlossenen Verein. Seit 1976 sind sie Mitglied im Landesverband, haben bei ihrer zweiten Teilnahme an den Landesmeisterschaften einen Titel geholt und seitdem noch viele Male. 1999 – als ein halbes Jahrhundert Wagnertanz groß gefeiert wurde – wurde außerdem eine Landesmeisterschaft in der Kurstadt ausgerichtet sowie verschiedene andere Veranstaltungen des Verbands.

Bürgermeister Bernhard Kisch dankte als Schirmherr den Aktiven für ihr Engagement. "Wo ihr spielt, ist was los", betonte er und verwies auf die Stadtbecher zum Jubiläum, auf der Wagnertanz sowie Spielmanns- und Fanfarenzug verewigt sind. "Das war eine schöne Idee vom Bürgermeister, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf", erklärte Heubusch gegenüber der WZ.

Dass trotz aller Freude auch Nachwuchssorgen den Verein plagen, wurde bei der Verabschiedung einiger Tänzer deutlich, die nach 20 Jahren in dieser Funktion aufhören, den Verein aber weiter unterstützen wollen. Heubusch hofft, dass sich wieder mehr Junge begeistern lassen. Wenn er in sozialen Netzwerken lese, es sei "eh nix los in Bad Windsheim", dann denke er sich: "Macht doch was los oder geht da hin, wo was los ist!" Das ist für ihn ganz klar der Spielmanns- und Fanfarenzug. Vor neuen Herausforderungen ist ihm übrigens nicht bange. Sein erstes Fässchen Freibier stach Heubusch souverän mit einem Schlag an.

