Ausstellung "30 Jahre Mauerfall" in Bad Windsheim

Tag der offenen Tür in der Kreisbücherei - 22.10.2019 18:58 Uhr

BAD WINDSHEIM - Ein "Tag der offenen Tür" findet am Sonntag, 27. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Kreisbücherei Bad Windsheim am Steller-Gymnasium, Friedensweg 24-26 statt.

Zur Ausstellung „30 Jahre Mauerfall“ hat die Kreisbücherei Bad Windsheim ein kleines Buch mit Erinnerungen und Geschichten von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis zusammengestellt, wie diese das große historische Ereignis erlebt haben. Es kann in allen Kreisbüchereien ausgeliehen werden. © Landratsamt



Bei kleinen Snacks können sich die Besucher über das Angebot der Kreisbücherei und der Onleihe (Ausleihe von E-Books) informieren. An diesem Nachmittag wird auch die Ausstellung "30 Jahre Mauerfall" eröffnet. Die Medien beschäftigen sich mit allen Facetten des Lebens vor und nach dem Mauerfall.

Die Ausstellung ist in den Wochen danach zu den Öffnungszeiten der Kreisbücherei Bad Windsheim zu sehen: Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 und 14 bis 19 Uhr, Mittwoch 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie Freitag 10 bis 13 Uhr. In den Herbstferien ist die Kreisbücherei nur nachmittags geöffnet.

Bücherbus wieder auf Achse

Seit Montag ist der neue Bücherbus wieder im Landkreis unterwegs, der am Rande des Scheinfelder "Holztages" offiziell als "Bildungsbus" in Betrieb genommen wurde. Mit 4000 Bücher und anderen Medien an Bord gilt er als "wichtige Bürgereinrichtung insbesondere für unsere Kinder", wie der stellvertretende Landrat Hans Herold in Übereinstimmung mit Kreistagsmitgliedern aller Fraktionen die 500.000 Euro teure Anschaffung begrüßte. Er freute sich, dass der Staat diese mit rund 150.000 Euro förderte.

Notwendig geworden war diese Investition, da der alte Bücherbus nach 25 Jahre ausrangiert werden musste. Ein Ersatzbus, der die Wartezeit auf die Fertigstellung der neuen mobilen Bücherei überbrücken sollte, war im Mai nach einem Unfall nicht mehr einsatzfähig und damit eine Zwangspause im beliebten Leserservice auf Rädern entstanden. Dass der Landkreis damit der erste war, der einen Bücherbus einsetzte, kann ihn ebenso mit Stolz erfüllen, wie die Tatsache, dass in Bayern lediglich neun Bücherbusse unterwegs sind.

hjm/nb