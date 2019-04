Bad Windsheim: Autofahrerin durch Fenster bespuckt

Ein Mann war über das Verhalten der 34-Jährigen verärgert - vor 4 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die Polizei Bad Windsheim schreibt in ihrer Pressemeldung von einem Zwischenfall "der anderen Art". Alltäglich war der Vorfall am Donnerstag, bei dem ein Autofahrer über das Verhalten einer 34-Jährigen derart erbost war, dass er ihr durch das Wagenfenster ins Gesicht spuckte, mit Sicherheit nicht.

Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Wagen am Donnerstag den Westring von der Rothenburger Straße entlang. An der Einmündung zur Zeughausstraße bog sie in Bad Windsheim dann links in diese ab und wollte erneut links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen.

Gegen 14.30 Uhr war dort viel Verkehr, sodass die Frau mit ihrem Auto vorerst stehenbleiben musste. Das gefiel einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer überhaupt nicht. Bei Vorbeifahren spuckte er die 34-Jährige deshalb an. Das Fenster der Fahrertüre war geöffnet. Die Geschädigte wurde vom Speichel am linken Arm und im Gesicht getroffen. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

