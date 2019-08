Bad Windsheim: Wagnertanzgilde feiert 70. Geburtstag

BAD WINDSHEIM - Das Rad der Zeit rollt schnell dahin – so heißt es im historischen Festspiel Der Wagnertanz. Die Aufführung wird zwei Mal pro Jahr von der Wagnertanzgilde 1560 mit Spielmanns- und Fanfarenzug auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz gestaltet, an Pfingsten und an der Kirchweih jeweils sonntags. Für die Musik sorgt die Stadtkapelle Bad Windsheim. Kirchweihsonntag, 25. August, findet um 14.30 Uhr eine besondere Ausgabe des Festspiels statt: eine Jubiläums-Aufführung zum 70-jährigen Bestehen des Vereins mit anschließendem Festakt.

Räder zu fertigen, das ist der Job der Wagner gewesen. Foto: Gerhard Krämer



Nach dem Stück soll sich gegen 15.30 Uhr ein Umzug zum Festzelt in Bewegung setzen. Neben den Ehrengästen und den Spielleuten ist laut Vorsitzendem Udo Heubusch die gesamte Bevölkerung eingeladen, dem Zug zu folgen und mitzufeiern. Am Festplatz angekommen, beginnt gegen 16 Uhr der Jubiläumsfestakt. Nach einem Fanfarensignal und dem traditionellen Prolog von Schalk Heinrich Stiegler wird der Spielmanns- und Fanfarenzug ein Stück seines Repertoires zum Besten geben.

Auf die Jubiläumsrede des Vorsitzenden Udo Heubusch werden ein Totengedenken sowie Grußworte des Schirmherrn, Bürgermeister Bernhard Kisch, und des Vorsitzenden des Landesverbandes für Spielmannszugwesen in Bayern, Franz Kleisinger, folgen. Ein weiteres Musikstück steuern die Windsheimer Spielleut’ bei. Zu guter Letzt soll ein Fass Freibier angestochen werden.

