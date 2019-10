Bau- und Erdaushubdeponie in Uffenheim

UFFENHEIM - Mit der Zustimmung des Kreisausschusses in seiner jüngsten hat der Erwerb der Bauschutt- und Erdaushubdeponie der Stadt Uffenheim "Bei den Drei Kreuzen" durch den Landkreis die entscheidende Hürde genommen.

Ab 1. Januar in Landkreisregie: Die Bauschutt- und Erdaushubdeponie der Stadt Uffenheim. Foto: Landkreis



Der Kreisausschuss stimmte dem Kauf der Deponie und der Erweiterungsfläche sowie des angrenzenden Kompostplatzes zu. Landrat Helmut Weiß: "Eine ortsnahe Entsorgungsmöglichkeit für Bauschutt für unsere Bürger ist von enormer Bedeutung. Weiter sind beziehungsweise werden die Kapazitäten der gemeindlichen Bauschuttdeponien zunehmend erschöpft, sodass hier eine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit geschaffen werden muss, wofür ich mich seit Jahren einsetze. Dies werde ich jetzt für den westlichen Landkreis mit dem Standort Uffenheim langfristig sicherstellen können."

Der Betrieb wird ab 1. Januar 2020 vom Landkreis übernommen, sodass ab diesem Zeitpunkt die Anlieferung der Landkreisbürger über die Bücher des Landkreises laufen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Stadt Uffenheim noch für den Betrieb samt den Modalitäten für die Anlieferung verantwortlich.

Neben den Vorbereitungen zur Betriebsübernahme wird die Landkreisverwaltung parallel mit der Planung des weiteren Deponieabschnitts beginnen und ein Gesamtkonzept für Entsorgung und Recycling von Bauschutt und Erdaushub im Landkreis in Angriff nehmen. In der Deponie in Uffenheim steht künftig ein freies Volumen von circa 600.000 Kubikmetern zur Verfügung.

