Blick in historischen Stadtkern

BAD WINDSHEIM - Zu dem Motto "Von der Ackerbürgerstadt zur Kurstadt" bietet die Kurstadt mit historischem Stadtkern ein attraktives Programm "am Tag des offenen Denkmals".

Die historische Sankt-Anna-Quelle erzählt die Geschichte der Heilwasser-Gewinnung und lädt zur Heilwasser-Verkostung mit Franken Brunnen ein. © Lisa Maria Wax



Der 8. September steht bundesweit unter dem Thema "Modern(e) – Umbrüche in Kunst und Architektur". Bei einem Stadtspaziergang entdecken Geschichtsinteressierte Zeugnisse der Entwicklung der ehemals freien, landwirtschaftlich geprägten Reichsstadt zur heutigen Kurstadt. Eröffnet wird der Denkmaltag um 11 Uhr im historischen Bad Windsheimer Klosterchor am Klosterplatz von Erstem Bürgermeister Bernhard Kisch und der Initiatorin Sabine Detsch, Vorsitzende des Fördervereins Klosterchor & Historische Stadtbibliothek. Im Anschluss stimmt Prof. Dr. Konrad Bedal, ehemaliger Leiter des Fränkischen Freilandmuseums, auf das Thema ein. Für musikalische Umrahmung sorgen der Spielmanns- und Fanfarenzug Bad Windsheim und die "Stadtpfeifer" der Kreismusikschule.

Im Anschluss daran können Besucher die Stationen des offenen Angebots auf eigene Faust besuchen, um 12.30 Uhr an einer Führung durch den technischen Bereich der "Franken-Therme" und an einem Altstadt-Rundgang um 14 beziehungsweise 14.30 Uhr teilnehmen. Fachkundig werden die beiden Gruppen an die Stationen ehemaliges Augustiner Eremitenkloster, historische Sankt-Anna-Quelle, Teufelshof mit mittelalterlicher Scheune und Brauhaus, Spitalkirche, Gasthaus "Zum Hirschen" und Prellsche Scheune, beides Baugruppe Stadt des Fränkischen Freilandmuseums, begleitet, dessen Leiter Dr. Herbert May dort die abschließende Expertenführung übernimmt.

Die Veranstaltungen, Führungen und Museumseintritte sind frei. Auch das "Reichsstadtmuseum im Ochsenhof", die Baugruppe Stadt des Fränkischen Freilandmuseums und das Museum Kirche in Franken beteiligen sich mit einem freien Eintritt. Von 12 bis 17 Uhr kann im "Archäologischen Fenster" die Ausstellung zur Stadtgeschichte besichtigt werden, von 14 bis 17 Uhr die Sonderausstellung mit Sammlerstücken im "Ochsenhof". Am Marktplatz hat die Tourist-Info von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dort erhalten Besucher weitere Informationen über die Stadt.

Als Partner konnte die Kurstadt neben dem Fränkischen Freilandmuseum auch den lokalen Mineral- und Heilbrunnenbetrieb Franken Brunnen für die Präsentation des St. Anna Heilwassers am Hafenmarkt gewinnen. Zu den einzelnen Programmpunkten am "Tag des offenen Denkmals" liegt ein Flyer auf.

