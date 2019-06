Bowling, Spiel und Bistro in Bad Windsheim

Investor plant Veranstaltungshalle und mehr auf dem Aldi-Gelände - 06.06.2019 17:45 Uhr

BAD WINDSHEIM - Noch ist der Aldi-Markt in der Illesheimer Straße in Betrieb, derweil der Neubau auf dem Areal Im Häspelein entsteht. Gleichwohl zeichnet sich bereits eine neue Nutzung des Geländes am westlichen Stadtrand ab, Umbau eingeschlossen. Unterhaltung und Gastronomie sind die Stichworte, unter denen die geplanten Einrichtungen zusammengefasst werden können.

Nach dem Umzug des Aldi-Marktes könnte das Gebäude an der Illesheimer Straße, entsprechend umgebaut, als Spielcenter, Bowlingbahn, Eventbistro und anderes mehr genutzt werden. Fotocredit © Matthias Oberth



Nach dem Umzug des Aldi-Marktes könnte das Gebäude an der Illesheimer Straße, entsprechend umgebaut, als Spielcenter, Bowlingbahn, Eventbistro und anderes mehr genutzt werden. Fotocredit Foto: Matthias Oberth



Eine entsprechende Bauvoranfrage lag bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses auf dem Tisch und wurde von dem Gremium positiv aufgenommen. Der potenzielle neue Eigentümer und Bauherr möchte auf dem Gelände an der Illesheimer Straße eine Bowlingbahn, eine Pizzeria, eine Veranstaltungshalle, ein Spielcenter, ein Eventbistro sowie Büro- und Sanitärräume errichten. All diese Nutzungen sind nach Aussage von Stadtbaumeister Ludwig Knoblach dort zulässig, was auch die Mitglieder des Ausschusses so sahen und in ihrem Beschluss bestätigten.

Vorstadt besser als Innenstadt

Für Zweiten Bürgermeister Rainer Volkert ist das Projekt "grundsätzlich zu begrüßen". Er findet es auch gut, dass es "in der Vorstadt" entsteht und nicht in der Innenstadt. Und er wittert zugleich die Chance, mit dem möglichen neuen Eigentümer dahingehend zu verhandeln, dass die letzten Endes wie auch immer geartete Veranstaltungshalle auch von örtlichen Vereinen genutzt und somit der immer wieder zu vernehmende Wunsch nach einem Ersatz für die Alte Stadthalle befriedigt werden könnte.

Zwar ist dieses Ansinnen "keine planungsrechtliche Frage", wie Stadtbaumeister Knoblach deutlich machte, Gefallen fand Volkerts Anregung gleichwohl auch bei anderen Mitgliedern des Ausschusses, etwa bei Dritter Bürgermeisterin Alexandra Horst. Unterm Strich wurde das Vorhaben von den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses positiv aufgenommen.

Mit der einstimmigen Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens hat der Bauwerber die erste Hürde genommen. Nur im Umfeld der Gebäude sieht das Gremium noch Handlungsbedarf. Deshalb wurde mit dem Beschluss zugleich die Verwaltung beauftragt, mit dem Bauherren Gespräche zu führen, um eine Entsiegelung und stärkere Durchgrünung der Stellplatzflächen zu erreichen.

GÜNTER BLANK