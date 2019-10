Besser hätten die Bedingungen zum 20. Weinberglauf des TSV Ipsheim gar nicht sein können. Angenehme Temperaturen, eine leichte Brise und kein Regen in Sicht – ideale Voraussetzungen für den Wettbewerb, der den Teilnehmern mit seinem Auf und Ab in den Weinbergen viel abverlangt.

Ipsheim war am Wochenende erneut der magische Ort in Weinfranken und lockte Tausende zum Wandern in die Anlagen um Burg Hoheneck. Dort wurde das ein oder andere Gläschen des Rebensafts im Freien genossen.