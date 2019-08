Das Wunschkonzert der Stadt Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Wahlkampf-Auftakt? Spitzen verteilen? All das gibt es beim Bürgermeister-Frühschoppen von Bernhard Kisch seit Jahren nicht. Auch heuer hielt der Rathauschef vor rund 300 Zuhörern im Festzelt eine etwas mehr als halbstündige Rede, bei der er die Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste in einen Vortrag über aktuelle Themen einbettete.

Rathauschef Bernhard Kisch spricht beim Frühschoppen zur Kirchweih vor rund 300 Zuschauern, die sich allesamt nicht in die erste Reihe trauen. Foto: S. Blank © Foto: sb



Überraschungen waren nicht dabei, doch zwischen den Zeilen waren durchaus ein paar interessante Aspekte herauszuhören, ehe Florian Kirchberger von der Külsheimer Landjugend das Holz des Kerwabaumes für 130 Euro versteigerte.

"Das ist prima Qualität und auch wirklich borkenkäferfrei", pries Kirchberger das Holz an. Doch selbst alle guten Worte konnten die meisten der von Hitze und Festzelt-Dunst geplagten Gäste nicht aus der Reserve locken. Nach gefühlt noch nicht einmal einem halben Dutzend Geboten ging das 20-Meter-Wahrzeichen der diesjährigen Kerwa an Sparkassen-Direktor Thomas Sighart.

Bernhard Kisch, der wie gewohnt mit seiner Frau Juliane, den beiden "Stadt-Soldaten", Hans Hassel und Helmut Angene, und seinen Stellvertretern Rainer Volkert und Alexandra Horst alle Gäste per Handschlag begrüßte, ging nochmals auf das Jubiläum der Wagnertanzgilde mit Spielmanns- und Fanfarenzug ein.

Zudem berichtete er, dass Bundestagsabgeordneter und Deutsche-Bahn-Aufsichtsratsmitglied Christian Schmidt zugesagt habe, sich im September mit ihm über den barrierefreien Ausbau der Bahnsteige der Kurstadt zu unterhalten. "Wir wünschen uns einen höhengleichen Reisendenübergang, um Fahrgästen weite Umwege zu ersparen. Dies lehnt die Bahn bisher ab", sagte Kisch. Windsheim hoffe auf die Unterstützung Schmidts.

Bernhard Kisch streifte die Bereiche Thermen-Modernisierung, Ausbau des Radweges zwischen der Kurstadt und Wiebelsheim, die Neu-Besetzung der Amtsleiterposten im Rathaus sowie des Kurdirektors, sagte aber auch: "Derzeit laufen Planungen für ein weiteres Hotel nördlich der Franken-Therme." Nach WZ-Informationen gibt es einen Optionsvertrag mit einem Investor, der auf dem Areal an der Stichstraße der Erkenbrechtallee ein weiteres Hotel errichten will.

Lob gab es von Kisch für den Landkreis für das Versorgungsversprechen sowie Investitionen in Bildungseinrichtungen und die neue Deponie in Uffenheim. Zudem erinnerte er an die Kerwa in Neustadt, wo Bürgermeister Klaus Meier sein Festzelt habe aufheizen lassen, um den Titel "größte Sauna im Kreis" der Panorama-Sauna der Therme abspenstig zu machen.

Zwei heikle Themen gab es auch noch: Die Bewerbung um die Landesausstellung 2022 Typisch Franken, wo die Kurstadt seit Monaten auf eine Entscheidung wartet und Kisch nun sogar die Dekanin Karin Hüttel bat, "in ökumenischer Gemeinsamkeit ein Stoßgebet nach München" zu schicken. Und den "verschärften Umgangston in den sozialen Medien".

Der Ton werde rauer, sagte Bernhard Kisch an seine Bürgermeisterkollegen gerichtet. "Doch wir sind es, die für die Bürger da sind und Respekt zeigen. Da dürfen wir auch erwarten, dass wir, wie jeder andere Mensch auch, mit Respekt behandelt werden. Auch wenn wir wissen, dass wir manchmal ein dickes Fell brauchen. Zum Amt des Bürgermeisters gehört es aber nicht, Beleidigungen und Hetze aushalten zu müssen." Und wünschte schon jetzt einen "fairen und sachlichen Kommunalwahlkampf".

