Ehemalige Praktikantin beschert Hausenhof großen Künstler

Leiermusik der Extraklasse - vor 1 Stunde

DIETERSHEIM - Internationale Gäste bieten am Sonntag, 26. Mai, auf dem "Hausenhof" eine besondere Gelegenheit, "Leiermusik der Extraklasse zu hören". Die Camphill-Dorfgemeinschaft lädt dazu um 16 Uhr ein.

Sarah Stoicek hatte auf dem "Hausenhof" ein Praktikum absolviert. Jetzt lud sie den Künstler Jan Braunstein aus Prag zu einem Konzert in die Camphill-Dorfgemeinschaft ein. © privat



Die Künstler sind Jan Braunstein aus Prag und Sarah Stoicek aus New York. Jan Braunstein ist in der Leierscene weltweit ein sehr gefragter und anerkannter Musiker. Die meiste Zeit ist er bis nach Japan oder Amerika auf Reisen, um Konzerte und Workshops zu geben. "Für den Hausenhof ist es eine besondere Ehre, dass dieser Künstler bei uns auftritt", betont der Geschäftsführer Dr. Konstantin Josek. Das habe man Sarah Stoicek zu verdanken, die für ein Jahr auf dem "Hausenhof" ein Praktikum macht. Sie kennt Jan Braunstein von den alle drei Jahre stattfindenden internationalen Leierkongressen und hat ihn in den Dietersheimer Ortsteil eingeladen.

Das Konzert umfasst Musik aus dem Barock und der Renaissance, Eigenkompositionen und auch Improvisationen. Jan Braunstein möchte an diesem Nachmittag die Musikvielfalt und den einzigartigen Klang der modernen Leier vorstellen. Die Veranstaltung findet im Novalissaal statt und dauert etwa eine Stunde. Als Eintritt wird um eine Spende gebeten. Ab 15 Uhr ist das Café geöffnet.

nb