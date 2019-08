Sportlich, sportlich: Beim Sommertheater 2019 traten auf der Fußballfeld-Bühne die Schaffenrather gegen die Erzrivalen aus Kleinlichtenau an. Wer das Match für sich entscheidet, darf aussuchen, wie der Ort künftig heißt. Noch bis zum 17. August ist das Stück im Freilandtheater in Bad Windsheim zu sehen.

Das Schlaraffenland ist als "Genussmesse" neu definiert. Sie lockt mit der Vielfalt regionaler Produkte in immer wieder überraschenden Veredelungen in das Bad Windsheimer KKC. Über 40 Erzeuger warten mit Originalem und Originellem auf und verwöhnen mit Proben in verschiedensten Geschmacksrichtungen die Gaumen auch prominenter Gäste mit dem Schirmherrn Hubert Aiwanger an der Spitze. Der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident genoss sich durch die Messe.