Ein Spielparadies im Bad Windsheimer Kurpark

Kinder des Kindergartens St. Elisabeth testen den überdimensionalen Karpfen direkt nach der Eröffnung - 09.04.2019 13:05 Uhr

BAD WINDSHEIM - Klettern, Rutschen, Entlanghangeln, Graben und Toben: Kinder des Bad Windsheimer Kindergartens St. Elisabeth durften gleich nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Bernhard Kisch am Montagvormittag das Spielgerät in Form eines überdimensionalen Karpfens im Süden des Kurparks ausführlich testen.

Kinder testen das neue Spielgerät sofort ausgiebig. Foto: sb



„Wir sind oft hier und das neue Spielgerät gefällt mir sehr gut“, sagte Kindergartenleiterin Karola Klein. Aufgebaut hatten den Karpfen samt Schilfrohren und Netzen Mitarbeiter des Bauhofes. Von den Materialkosten in Höhe von 45 000 Euro muss die Stadt nicht alles bezahlen, 22 700 Euro gibt es an Förderungen durch Gelder der Europäischen Union, 2000 Euro von der Firma Franken Brunnen. Dorothea Jordan von der Fischereilichen Lokalen Aktionsgruppe Aischgrund sagte zu den Zuschüssen: „Man kann nichts Besseres fördern als einen Spielplatz.“ In zirka drei Wochen werden noch zwei Informationstafeln aufgestellt, mit denen dem Nachwuchs spielerisch Besonderheiten des Karpfens erklärt werden sollen.

sb