Farb-Erlebnis bei der Sofa-Nacht

BAD WINDSHEIM - Am Freitagabend verwandelte sich die Bad Windsheimer Alktstadt in eine bunte Sofa-Welt und zahlreiche Gäste strömten in die Gassen der Innenstadt.

Caro und Ophi van Calìe sind echte Hingucker, als sie aber aus ihrer Seifenlauge, bunten Stäben und Schnüren große Seifenblasen zauberten. Foto: Christine Berger



MIt ihren weiten Petticoats und blumig verziertem Bollerwagen waren Caro und Ophi van Calìe echte Hingucker, als sie aber aus ihrer Seifenlauge, bunten Stäben und Schnüren große Seifenblasen zauberten, gehörten sie zu den Stars der gestrigen Kanapee Street. Egal, wie die Reihenfolge war: erst mal schauen, einen Happen essen oder einen der farbenfrohen Cocktails schlürfen, das bunt zusammengewürfelte Programm gab alles her. Selbst, als zwischenzeitlich ein kleiner Regen einsetzte.

