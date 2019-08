Fragen um die Ausrichtung der Landesausstellung 2022

Rätselhaftes Entscheidungsverfahren: Im Rennen sind Ansbach, Bamberg und Bad Windsheim. - vor 36 Minuten

BAD WINDSHEIM - Typisch Franken. Das ist der Titel der Bayerischen Landesausstellung 2022. Auf 1200 Quadratmetern soll es darum gehen, was typisch fränkisch ist. Darunter auch Bier, Wein, Obst, Traditionen und fränkische Baugeschichte. 200 000 Besucher werden erwartet. Mindestens. Soweit herrscht Klarheit. Um eine Ausrichtung beworben haben sich neben Bad Windsheim auch Ansbach und Bamberg. Doch wer das Rennen macht, ist noch genauso völlig offen wie die Frage, wann entschieden wird, wer die Landesausstellung beheimaten darf. Der Termin wurde mehrfach verschoben, nun soll sich sogar Ministerpräsident Dr. Markus Söder eingeschaltet haben.

Motiv: Landesausstellung 2022 Bayerische Typisch Franken Ausstellungsflächen Fränkisches Freilandmuseum Reichsstadtmuseum Ochsenhof Bad Windsheim Die ursprünglich 1715 erbaute Betzmannsdorfer Scheune im Freilandmuseum Das Reichsstadtmuseum am Ochsenhof in Bad Windsheim könnte ein Ausstellungsort für die Landesausstellung 2022 Typisch Franken sein - falls die Kurstadt den Zuschlag bekommt. © Stefan Blank



Motiv: Landesausstellung 2022 Bayerische Typisch Franken Ausstellungsflächen Fränkisches Freilandmuseum Reichsstadtmuseum Ochsenhof Bad Windsheim Die ursprünglich 1715 erbaute Betzmannsdorfer Scheune im Freilandmuseum Das Reichsstadtmuseum am Ochsenhof in Bad Windsheim könnte ein Ausstellungsort für die Landesausstellung 2022 Typisch Franken sein - falls die Kurstadt den Zuschlag bekommt. Foto: Stefan Blank



Den Anstoß für die Landesausstellung hatte der Oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günter Dippold im August 2017 gegeben, als er beim Tag der Franken in Hof Kritik übte, dass die Landesausstellung zum Thema Bier in Niederbayern und nicht im Mekka des Bieres in Oberfranken mit der weltweit höchsten Brauereidichte stattgefunden habe. Daraufhin hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Dippold beauftragt, eine Ausstellung über das Wesen der Franken zu entwickeln.

Im Sommer 2018 sollte es dann relativ schnell gehen. Verantwortliche der Stadt Bad Windsheim um Bürgermeister Bernhard Kisch hatten in Kooperation mit dem Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken eine Bewerbung zusammengebastelt. „Ich sehe unsere Chancen nicht schlecht“, sagte damals Dr. Herbert May, der Leiter des Freilandmuseums. „Das Museum ist absolut geeignet und unser gesamtfränkischer Anspruch ist ein ganz großes Pfund.“ Ende Juni vergangenen Jahres gab der Stadtrat grünes Licht, Anfang Juli der Bezirksausschuss. Anfang August wurde die Bewerbung zum Haus der Bayerischen Geschichte nach Augsburg geschickt, denn dessen Experten um Leiter Dr. Richard Loibl geben den wohl vorentscheidenden Standortvorschlag an das Wissenschaftsministerium weiter. Die Zeit drängte, damals hieß es aus dem Rathaus der Kurstadt, im Oktober solle bereits die Entscheidung fallen.

Reichsstadtmuseum und Scheunen

Vom Haus der Bayerischen Geschichte gab es damals wie heute auf zahlreiche Anfragen immer die gleiche Auskunft zu Bewerbern und Verfahren: Sie bitten „um Verständnis, dass wir aus dem laufenden Verfahren keine Informationen preisgeben“. Nun ist klar: Bad Windsheim, Bamberg und Ansbach haben im vergangenen Jahr den Hut in den Ring geworfen. Jeweils mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, wie Anforderungen, darunter 1200 Quadratmeter zusammenhängendeAusstellungsfläche, umgesetzt werden können.

Bad Windsheim schlägt ein Modell mit mehreren Standorten und einem Rundweg vor, wobei fünf der historischen Gebäude des Freilandmuseums sowie das Reichsstadtmuseum involviert sein sollen. Eine Delegation mit Loibl, Dippold und Referent Dr. Michael Nadler schaute sich um und sei laut Kisch und May „sehr angetan gewesen“. Enthalten in der Bewerbung sei „viel urtypisch Fränkisches“, sagte May. „Jedes Haus im Freilandmuseum hat zudem seine eigene kleine fränkische Geschichte. Es ist also nahezu perfekt.“ Nicht begeistert davon, dass die Kurstadt und der Bezirk gemeinsame Sache machen, war die Stadt Ansbach, die nach Angaben von Kulturund Tourismusreferentin Ute Schlieker ihre Bewerbung im Januar 2018 nach Augsburg schickte. „Wir wollten uns eigentlich für 2021 bewerben“, sagt Schlieker. Zum Jubiläum 800 Jahre Ansbach. Da sei die Bezirkshauptstadt aber zu spät dran gewesen. Da als Ausstellungsflächen die Orangerie sowie ein „sakraler Standort“, auf den Schlieker nicht näher eingehen wollte, geplant seien, käme aufgrund der Bachwoche zudem keine ungerade Jahreszahl infrage. Eine Vorbesichtigung habe es auch in Ansbach schon gegeben.

Bleibt Bamberg, dessen Ansinnen zwar erst im November öffentlich bekannt wurde, laut Ulrike Siebenhaar, der Leiterin der Presse-Abteilung der Stadt, aber schon im Juli 2017 reifte, als Dippold bei Kulturreferent Dr. Christian Lange anfragte, ob Interesse an einer Ausrichtung bestehe. „Nach Abstimmung mit Oberbürgermeister Andreas Starke und aufgrund einer ersten realistischen Kostenschätzung hat sich die Stadt Bamberg dann im Juli 2018 um die Ausrichtung beworben“, teilt Siebenhaar mit. „Insgesamt begrüßen wir eine Landesausstellung Typisch Franken sehr. Wir glauben, dass Bamberg perfekt geeignet wäre für die Landesausstellung.“ Welche Kriterien für die Experten des Hauses der Bayerischen Geschichte, die sich um die seit 1983 jährlich an unterschiedlichen Orten durchgeführte Landesausstellung kümmern, ausschlaggebend sind? Wieder keine Auskunft aus Augsburg. Auch nicht zum Zeitpunkt einer Entscheidung. Oktober 2018 verstrich.

Februar, März, Juni, September

Nach der Landtagswahl übernahm Dr. Bernd Sibler das zuständige Wissenschaftsministerium und der Minister kündigte auf Nachfrage eines Mitglieds der Staatsregierung Mitte Dezember schriftlich an: „Den Standortvorschlag für die Landesausstellung wird mir das Haus der Bayerischen Geschichte im Februar 2019 vorlegen.“ Die komplett gleiche Formulierung, nur mit dem Monat März, tauchte dann in einem Brief von Sibler an Bernhard Kisch auf, der Mitte Februar nachfragte, ob Nachbesserungen oder Ergänzungen der Bewerbungsunterlagen nötig seien.

Doch nichts passierte. Als der Ipsheimer CSU-Landtagsabgeordnete Hans Herold nochmals nachhakte, erhielt dieser von Dr. Karin Lobinger, der Landtagsbeauftragten des Wissenschaftsministeriums, Mitte Mai die Auskunft: „Als Auswahlkriterien für den Standort werden verschiedene Aspekte in Betracht gezogen wie touristische Attraktivität, realistische Erwartbarkeit einer gewissen Besucherzahl, Bezug des Orts zum Ausstellungsthema, ausreichende Ausstellungsfläche und musealer Standard der Räumlichkeiten. Mit der Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu rechnen.“ Seitdem wurde das Thema nach WZ-Informationen auch schon in höchsten mittelfränkischen CSUKreisen besprochen. Wobei sich Insider durchaus vorstellen können, dass die Bewerbungs-Mappen nun auch bei Ministerpräsident Söder auf dem Tisch liegen.

So ist für alle drei Bewerber weiter Warten angesagt. Hinter vorgehaltener Hand schieben die Bad Windsheimer Bamberg die Favoritenrolle zu, immerhin hätte sich die Stadt im Sommer 2018 dazu bereit erklärt, eines der Anker-Zentren für Asylbewerber zu beheimaten. Aus Bamberg heißt es dagegen: „Offiziell gibt es wohl noch keine Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt. Es verdichten sich aber die Gerüchte, dass wohl Ansbach die Landesausstellung bekäme“, teilt Ulrike Siebenhaar mit.

Wann verkündet wird, wo es typisch fränkisch zugehen soll, bleibt aber dennoch im Verborgenen. Immerhin Ute Schlieker weiß ein bisschen mehr: So soll ein finales Votum „entweder vor der Sommerpause oder im September“ getroffen werden, das habe ihr das Haus der Bayerischen Geschichte mitgeteilt. Die müssten es ja wissen.

Stefan Blank