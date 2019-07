Fünffaches Plansch-Vergnügen

In den Ferien sind Windsheimer und Burgbernheimer Freibad-Dauerkarten in Uffenheim, Neuhof und Burghaslach gültig. - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Burgbernheimer planschen im Freibad der Kurstadt, Bad Windsheimer in Uffenheim und Neuhöfer in Burghaslach. In den Sommerferien sollen diese Konstellationen deutlich häufiger vorkommen als bisher. Dank einer Kooperation der fünf Kommunen gelten alle Dauerkarten dieser Bäder vom 29. Juli bis zum 9. September auch in den jeweils anderen.

Die Bürgermeister der an der Kooperation beteiligten Kommunen haben sich vorgenommen, die anderen Freibäder auszuprobieren. Im Bad Windsheimer Bad trafen sich (von links) Armin Luther, Stadtwerkeleiter Thomas Hartlehnert, Bernhard Kisch, Wolfgang Lampe, Bruno Thürauf und Matthias Schwarz. © Foto: Stefan Blank



Hemden, Anzughosen, Jeans und sogar eine Krawatte: Als am Montagmorgen die Temperaturen langsam anstiegen – am morgigen Mittwoch und am Donnerstag soll es bis zu 36 Grad Celsius heiß werden – und der Wasserpilz im Dr.-Hans-Schmotzer-Bad vor sich hin plätscherte, trafen sich die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden, um den offiziellen Startsprung zu machen. Badenudeln, Schwimmbrett und Wasserbällchen wurden gerne genommen, doch ins Wasser wollte keiner von ihnen.

Alle versprachen aber, die Kooperation nutzen zu wollen, um die anderen Bädern kennenzulernen. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass keiner der Rathauschefs sich schon in allen Kooperations-Freibädern erfrischt hat. "Ich will mit meiner Frau auf jeden Fall mal hierher kommen", sagte Burghaslachs Rathauschef Armin Luther, der bei seinem "Heimbad" vor allem die Rutsche und die "Kaffee-Terrasse inklusive Currywurst mit Pommes" mit einem Lächeln herausstellte. Wolfgang Lampe pries die "Gemütlichkeit" und die "ruhige Lage" des Uffenheimer Bades an. Bruno Thürauf aus Neuhof bezeichnete das Bad dort als "absolut schönes Familienbad".

Burgbernheims Bürgermeister Matthias Schwarz musste zugeben, dass er selbst noch nie im Windsheimer Bad geschwommen sei, er sieht die Kooperation aber als gute Gelegenheit, in den Ferien "sich mal woanders umzuschauen". Für Bad Windsheims Stadtoberhaupt Bernhard Kisch, der auch noch mal auf das Frühschwimm-Angebot donnerstags ab 7 Uhr verwies, ist das Angebot "für jeden Dauerkarten-Inhaber ein absoluter Mehrwert".

Zustande gekommen war der Deal, da Stadtwerkeleiter Thomas Hartlehnert vom Werkausschuss den Auftrag bekommen hatte, nach dem Ende der Kooperation mit den Freibädern Neustadt und Nördlingen neben Dinkelsbühl neue Partner zu finden. Herausgekommen ist das fünffache Plansch-Vergnügen im Kreis, mit Bad Windsheim, Burgbernheim, Uffenheim, Neuhof und Burghaslach.

STEFAN BLANK