Für alle Musikbegeisterten

Rainer Ziegler und Peter Dietz wollen Treffen etablieren, bei denen auch musiziert wird. - 16.05.2019 11:02 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Ukulele auf dem Restauranttisch hat sofort Peter Dietz’ Aufmerksamkeit. Schon sind die Finger an den Saiten. Ein G. Ein D. "Das ist gar nicht so schwer", sagt Rainer Ziegler. Ein paar Griffe habe er sich schon beigebracht. Bei einer Privatfeier wurde Zieglers Begeisterung für das kleine Zupfinstrument geweckt, doch beim Fachsimpeln haben die beiden Vollblutmusiker noch eine weitere Idee umgesetzt, die sie schon lange mit sich herumtragen: die Etablierung eines Anlaufpunktes für alle Musikliebhaber. "Virtuosen, Chormitglieder oder auch solche, die nur ihr Radio anmachen können", sagt Peter Dietz, "je mehr kommen, desto schöner wird es". Denn zusammen musiziert werden soll natürlich auch.

Einen zwanglosen Treff für Musiker, Macher, Freunde und Fans – einfach alle, die Musik toll finden, den wünschen sich Peter Dietz (links) und Rainer Ziegler. Zusammen jammen soll aber nicht zu kurz kommen. © Stefan Blank



Einen zwanglosen Treff für Musiker, Macher, Freunde und Fans – einfach alle, die Musik toll finden, den wünschen sich Peter Dietz (links) und Rainer Ziegler. Zusammen jammen soll aber nicht zu kurz kommen. Foto: Stefan Blank



Das Motto ist Con Takt – eine Mischung aus Kontakt wie neue Kontakte knüpfen und vorhandene pflegen – und das alles "mit Takt". Bei vielen Auftritten und Privatfeiern hatten die beiden erfahrenen Musiker festgestellt, dass in der Region eine "breite, hochwertige und vielfältige Szene" zu finden ist. "Die unterschiedlichsten Leute haben Interesse und Spaß an Musik", sagt Ziegler, "auch wenn sie selbst nicht aktiv Musik machen."

((ContentAdd))Alle diese wollen die beiden motivieren, ab Donnerstag, 23. Mai, zu den monatlichen Treffen zu kommen. Los geht es im Golf-Restaurant in Bad Windsheim, abwechselnd ist auch das Szenestübla in Ottenhofen Anlaufpunkt. Im Sommer soll "Open-Air-Con Takt" möglich sein. "Terminprobleme hat doch eh jeder andauernd", sagt Peter Dietz. Daher solle ein fester Rhythmus dafür sorgen, dass sich Interessierte die Daten freihalten können. "Der gesellige Charakter steht im Vordergrund", sagt Peter Dietz, der das Spielen auf Gitarre, Mundharmonika und einer speziellen Flöte beherrscht. Kennenlernen, sich unterhalten, austauschen, Konzertbesuche planen. "Man kann auch einfach nur zum Zuhören kommen."

Denn Dietz und Ziegler wollen bei Istvan Polyak, der je nach Stimmung Rock oder Opernmusik bevorzugt, und im "Wohnzimmer" von Musiker-Kumpel Dietmar Kuboth auch eine kleine Anlage aufbauen. "Es wäre also nicht schlecht, wenn der eine oder andere zufällig sein Instrument dabei hat", sagt Rainer Ziegler, der seit mehr als einem halben Jahrhundert in Bands Gitarre und Keyboard spielt, und lacht. Jeder, der sich traut, darf spielen, jeder mitsingen. Von Volksmusik über Irish Folk bis Rock. Und vielleicht holen Peter Dietz und Rainer Ziegler ja am kommenden Donnerstag auch ihre Ukulelen raus.

STEFAN BLANK