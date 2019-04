Für einen Zehner vier Stunden in den Salzsee der Franken-Therme

BAD WINDSHEIM - Kurz bevor die Bagger anrollen, um die knapp 17- monatige Bauzeit für die Erweiterung der Franken-Therme einzuläuten, kurz bevor am 9. April die Bällchen das vorerst letzte Mal aus dem Außenbereich des Salzsees gefischt werden, wartet Kurdirektor Mike Bernasco mit zwei Überraschungen auf: Der Eingangsbereich wird ebenfalls bis Ende 2020 komplett umgestaltet und ab Juni gibt es einen speziellen Abendtarif, über den der 45-Jährige sagt: "Das Angebot ist unschlagbar."

So sieht der Eingangsbereich der Franken-Therme derzeit noch aus. © Foto: Stefan Blank



Die Drehkreuze sind gut in Bewegung in diesen kühleren, aber schönen Tagen im Frühjahr. Bis Ende März wurden bereits rund 126 000 Gäste gezählt. "Wir hatten zuletzt noch ein paar sehr gute Tage. Wir sind rund 4000 Besucher im Plus gegenüber dem Vorjahr", sagt Mike Bernasco. Wichtig ist dem Thermenchef, dass es auch während der Bauzeit keine Schließtage geben wird und keine Handwerker durch die Therme laufen. "Die Gäste sollen so wenig Einschränkungen wie möglich haben", sagt Bernasco.

Während nach dem Spatenstich am 12. April für Baukosten von etwa neun Millionen Euro unter anderem ein weiteres Schwebebecken mit zwölfprozentigem Solegehalt und molligen 35 Grad Celsius Wassertemperatur sowie zusätzliche Spinde und ein Gang der Sinne entstehen, verspricht der Kurdirektor, dass es keine Preiserhöhungen gibt. Vielmehr verrät Bernasco: "Ab 1. Juni haben wir ein zusätzliches Angebot." Wer von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in die Franken-Therme will, muss inklusive Salzsee nur zehn Euro bezahlen. Normal würden Gäste dafür 16,50 Euro berappen. "Sie können nachschauen, es gibt keine Therme in Deutschland, die für einen solchen Betrag so ein Erlebnis bietet", sagt Mike Bernasco. Zusätzliche Kosten würde nur für die Sauna anfallen.

"Das Angebot zielt natürlich auch auf unsere Gäste aus Bad Windsheim ab", sagt der Kurdirektor, der sich mit Elke Strebel und Oliver Fink das Ziel gesetzt hat, die Zahl der Badegäste von 434 419 im Jahr 2018 mittelfristig weiter zu steigern und dabei die Spitzen, die vor allem am Freitagabend und am Wochenende gezählt werden, zu reduzieren. Übrigens: Wer zum Beispiel über eine Vip-Karte oder Mitgliedschaften in Vereinen oder Institutionen zusätzliche Rabatte erhält, bekommt diese zudem, bekräftigt Bernasco.

Spätestens zur Eröffnung der modernisierten und erweiterten Therme Ende 2020 wird auch der Eingangsbereich komplett anders aussehen. Das war nach Informationen der Windsheimer Zeitung unter anderem Thema in der drei Stunden dauernden Aufsichtsrats-Sitzung. Dieses Projekt schultert die Franken-Therme alleine, nicht der Zweckverband Kurzentrum. "Alles kommt komplett raus, es wird entkernt", sagt Mike Bernasco dazu. Sein Ziel: Ein "Wohlfühlgefühl", das alle Gäste erleben sollen, wenn sie die Therme betreten. Lichttechnik werde ein Aspekt sein, aber auch die Umgestaltung. So verschwindet das markante Kassenschiff, dafür werden direkt nach der zweiten Glasschiebe-Tür auf der rechten Seite vier Kassen zu finden sein. Dort sollen Besucher Zeitschriften, Bücher und Snacks sowie ein Repertoire an hauseigenen Soleprodukten, das Bernasco unbedingt ausbauen will, erwerben können. "Im Kosmetikbereich werden wir viel entwickeln", verrät der Kurdirektor.

Barrierefreiheit wird ein wichtiges Thema sein. Die Drehkreuze werden flexibel als Ein- und Ausgang nutzbar sein und ein weiterer Zugang zu den Umkleidebereichen geschaffen, die Wände neu gestaltet und "optische Highlights" gesetzt. Etwas mit Sole und Wasser wünscht sich Mike Bernasco, derzeit werden aber noch Ideen gesammelt. Wo es hingehen soll, ist wie beim Großprojekt Erweiterung aber klar: Die Thermenliebhaber sollen "beim Betreten in eine Urlaubswelt eintauchen und ab diesem Zeitpunkt nur noch genießen".

