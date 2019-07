Gefährliche Körperverletzung: Gefrorenen Karpfen auf Ehemann geworfen

Stuhl ging bei Streit in Uffenheim zu Bruch - Frau muss nun vor Gericht - vor 42 Minuten

UFFENHEIM - Ein Karpfenwurf, ein zerbrochener Stuhl und eine anstehende Gerichtsverhandlung sind das Resultat eines Streites zwischen einem getrennt lebenden Paar in Uffenheim.

Am Donnerstagmorgen geriet ein getrennt lebendes Ehepaar in Uffenheim in einen Streit. Dieser eskalierte derart, dass eine 64-Jährige ihren Ehemann mit einem Karpfen bewarf. Der Fisch war noch gefroren und wurde eigentlich zur Zubereitung bereitgelegt. Der 68-Jährige wurde dabei an der Schulter getroffen. Auch ein Stuhl ging bei der Streitigkeit zu Bruch. Der Mann verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht, seine Ehefrau muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten, so die Polizei.

mw