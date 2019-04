Großeinsatz im ewigen Spiel

Stadt Bad Windsheim will am 4. Mai mit Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Eichen-Prozessionsspinner vorgehen. - vor 1 Stunde

Ein Nest mit Raupen des Eichen-Prozessionsspinners. Neem Protect hemmt die Häutung der Tierchen.Archiv-Foto: Horst Linke



Ein Nest mit Raupen des Eichen-Prozessionsspinners. Neem Protect hemmt die Häutung der Tierchen.Archiv-Foto: Horst Linke



Sein Rückzugsort ist die Gräf. Dort sammelt er sich, um im Frühjahr den Sturm auf die Innenstadt vorzubereiten. Doch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung Maßnahmen gegen den Eichen-Prozessionsspinner ergreifen. Es droht eine weitere längere Trockenperiode und da waren die Erfahrungen im Jahr 2018 gar nicht gut. Für kommenden Samstag, 4. Mai, ist ein größerer Einsatz mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel geplant. Die Bürger sollen deshalb aufmerksam sein.

Der Eichen-Prozessionsspinner ist ein Nachtfalter, der seit den 1990er-Jahren aus der Mittelmeerregion zusehends nach Norden gewandert ist. Gefährlich sind die Raupen des Schmetterlings: Sie entwickeln giftige Härchen, die leicht abbrechen und beim Menschen allergische Reaktionen auslösen können. Der Baumexperte der Stadtbetriebe, Gerrit Lorrmann, kennt das. Immer wieder bekommt er bei der Arbeit die Haare ab und muss die Stellen mit Kortison-Salbe behandeln. "Wenn du in ein Nest greifst, wird es richtig übel. Da willst du dir dein Handgelenk bis zum Knochen durchkratzen."

Er und sein Team müssen die Raupen-Populationen des Falters stets beobachten. Sie befallen – daher der Name – vor allem Eichenbäume und fressen die Blätter. Nester werden aus den Bäumen geholt und entsorgt. Doch durch die Trockenheit im vergangenen Jahr habe sich die Zahl der Tiere stark vermehrt. "Wir sind deshalb mit dem Absammeln nicht mehr nachgekommen", sagt Lorrmann. Deshalb soll jetzt, innerhalb eines recht kleinen Zeitfensters, bevor die Raupen ihre giftigen Härchen entwickeln, das Mittel Neem Protect auf ausgewählte Eichenbäume aufgetragen werden.

Es geht um etwa 120 Bäume im Stadtgebiet sowie in Ickelheim und Berolzheim. Da, wo sich eben auch Menschen regelmäßig und in größerer Zahl aufhalten. Um die Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten, habe man sich entschieden, den Einsatz in einem Ruck an einem Samstag durchzuführen, sagt Lorrmann. Denn ist ein Baum mit Neem Protect – "das harmloseste Mittel" – eingesprüht worden, sollte man den Bereich für acht Stunden meiden. Das sei eine Empfehlung des Herstellers, aber man wolle nichts dramatisieren. "Wir stehen ja auch in dem Nebel drin", betont Lorrmann.

Der Einsatz koste 4000 bis 5000 Euro, sagt der Baumexperte. Um ihn durchziehen zu können, muss es am 4. Mai "trocken und nicht allzu windig" sein. Sagt die Vorhersage etwas anderes, müsste man den Einsatz verschieben und notfalls auf zwei Werktage verteilen. Am Donnerstag, 2. Mai, fällt die Entscheidung.

Ist der Einsatz vorbei, ist das Thema allerdings längst nicht abgehakt. Die Stadtbetriebe setzen Neem Protect seit Jahren immer wieder ein, "aber nicht so weitreichend wie jetzt", erklärt Lorrmann. Und in der Gräf wird der Eichen-Prozessionsspinner erhalten bleiben. "Es ist ein ewiges Spiel, der drückt von der Gräf aus immer wieder rein in die Stadt."

BASTIAN LAUER