Holzbauweise fällt in Bad Windsheim durch

Bei Abstimmung lehnt Stadtrat durch Pattsituation Vorschlag der Architekten ab - 26.07.2019 19:35 Uhr

BAD WINDSHEIM - Trotz eindeutiger Präferenz der Verwaltung für die Holzbauweise beim Neubau der Turnhalle an der Hermann-Delp-Schule wurde der Vorschlag abgelehnt. Die Stimmengleichheit von 11:11 bedeutete ein "Nein" zu den vorgelegten Plänen.

Der Neubau der Turnhalle könnte sich durch das Hickhack im Stadtrat deutlich verzögern. Foto: Bastian Lauer © Foto: bl



Das Thema habe "ja schon Wellen geschlagen", sagte Wolfgang Eckardt eingangs seiner kurzen Ausführung zum geplanten Neubau der Turnhalle für die Hermann-Delp-Schule. Bereits zwei Mal hatte der Bauausschuss Beschlüsse zu den Bauplänen des Projekts gefasst, am Donnerstagabend nahm sich nun der Stadtrat in bemerkenswerter Weise des Themas an. Ohne Diskussion kam es zu einer dritten Abstimmung, erneut zu der Frage: Holz- oder Massivbauweise? Der Wellenschlag dürfte aufgrund des Resultats nicht abnehmen.

Eigentlich sollte der Stadtrat per Beschluss die Stellung eines Antrags bei der Schulaufsicht zum Bau der Halle auf den Weg bringen. Aber nachdem es in der Bauausschuss-Sitzung vergangene Woche Ärger und ein nicht zufriedenstellendes Abstimmungsergebnis gegeben hatte, sollte auch erneut über die Bauweise abgestimmt werden.

Fachplaner Walter Schwarz vom Büro Liebberger & Schwarz aus Bad Windsheim hatte damals wie berichtet die Entscheidung, die Halle in einer Leichtbauweise aus Holz zu bauen, erläutern sollen. Georg Gerhäuser (CSU) hatte dagegen – für einen Massivbau – argumentiert. Dem Bauunternehmer war von Ronald Reichenberg (SPD) vorgeworfen worden, persönliche Interessen zu verfolgen.

Letztlich war vom Ausschuss darüber abgestimmt worden, ob die bisherigen Planungen in Holzbauweise weitergeführt werden sollten oder ob ab sofort mit einem Massivbau geplant werden sollte. Ergebnis: sechs zu sechs.

Die Verwaltung bat das Planungsbüro daraufhin, eine Gegenüberstellung der Kosten beider Bauweisen anzufertigen. Auf deren Basis sollte der Stadtrat nun endgültig entscheiden. Nicht eindeutig war in diesem Zusammenhang geklärt worden, ob über die Bauweise nicht bereits in der Mai-Sitzung des Bauausschusses abgestimmt worden war. Damals hatte sich das Gremium einstimmig für die vom Planungsbüro vorgelegten Pläne ausgesprochen.

Erst zu Beginn der Sitzung des Gesamtgremiums verteilte Stadtbaumeister Ludwig Knoblach eine von der Verwaltung ausgearbeitete Sitzungsvorlage zu dem Thema. Das Papier enthielt die Gegenüberstellung von Liebberger & Schwarz. Laut ihrer Kalkulation wäre bei einem Massivbau mit Mehrkosten von 116 000 Euro brutto gegenüber dem Holzbau zu rechnen. Die Kosten für die nötige Umgestaltung der bisherigen Baupläne kämen hinzu.

Nach einer kurzen Zusammenfassung des Projekts von Bürgermeister Bernhard Kisch meldete sich Wolfgang Eckardt (FWG) und betonte, es wären doch alle froh, dass sich im Stadtrat so viele Fachrichtungen versammeln und man dadurch bei vielen Themen auf die Expertise von Fachleuten zurückgreifen könne, um den Entscheidungsprozess zu erleichtern. Matthias Oberth (SPD) stimmte Eckardt hier zu, betonte aber, dass "die Form", mit der Bauunternehmer Georg Gerhäuser versucht habe, für seinen Standpunkt zu werben, nicht in Ordnung gewesen sei. "Man verteilt keine Zettel in der Sitzung", sagte Oberth. Kisch erklärte, dass der Vorwurf von Reichenberg von der Rechtsaufsicht geprüft wurde und nicht zu halten sei.

Damit kam es schon nach wenigen Minuten zur Abstimmung in drei Punkten. Auf Nachfrage und Bitte von CSU-Fraktionschef Georg Gerhäuser wurde über diese einzeln abgestimmt. Erstens ob die Verwaltung einen Antrag auf schulaufsichtrechtliche Genehmigung für den Neubau stellen soll, eine Formalie. Einstimmiges Ja. Zweitens über die Aufhebung des Bauausschuss-Beschlusses von vergangener Woche, noch eine Formalie. Auch einstimmig. Und drittens über die Fortführung "der Planungen und Arbeiten für eine Sporthalle in Holzbauweise". Elf zu elf.

Gegen die Holzbauweise stimmten Werner Spieler und Wolfgang Eckardt von der FWG, Dr. Wolfgang Stadler (WiR) und die gesamte achtköpfige CSU-Fraktion. Die Christsozialen stellten sich damit gegen CSU-Bürgermeister Kisch, der mit den beiden anderen WiR-Stadträten Jürgen Heckel und Gerhard Koslowski, der Liste Land, Uta Gampe (FDP), den drei noch anwesenden Mitgliedern der SPD-Fraktion sowie Dr. Stefan Eckardt und Eberhard Gurrath von der FWG für einen Holzbau stimmte.

Dieter Hummel (CSU) stimmte damit anders, als er dies im Bauausschuss getan hatte. Vergangene Woche votierte er noch gegen den Rest seiner Fraktion für einen Holzbau. Zu erwähnen ist außerdem, dass Ismene Dingfelder (SPD) vor Aufruf des Tagesordnungspunktes die Sitzung verlassen hatte und nicht an der Abstimmung teilnahm.

Durch das Unentschieden ist die Sachlage laut Geschäftsleitendem Beamten Jürgen Boier eigentlich klar: "Der Stadtrat hat sich gegen eine Holzbauweise entschieden." Laut Gemeindeordnung sei ein Remis mit einer Ablehnung gleichzusetzen. Dennoch wolle man Beschluss und Abstimmung rechtsaufsichtlich prüfen lassen, betont Boier. Denn Folgendes dürfe man nicht vergessen: Hätte man im Vorfeld den Beschlussvorschlag mit Massivbauweise statt Holzbauweise formuliert, wäre bei gleichem Abstimmungsergebnis – elf zu elf – der Massivbau vom Tisch und die Konsequenz aus der Abstimmung die gegenteilige gewesen.

Aus Verwaltungssicht sei eine Ablehnung wegen einer unentschiedenen Abstimmung deshalb immer sehr unbefriedigend, sagt Boier. Am 26. September findet die nächste Stadtratssitzung statt. "Wir werden da wohl mit einem Massivbau reingehen", sagt Boier. Bis 15. Oktober hat die Stadt Zeit, den Antrag auf Fördermittel zu stellen. Dies geht laut Sitzungsvorlage "in der Regel" nur, wenn auch eine Baugenehmigung vorliegt. Bisher gibt es noch nicht einmal einen Bauplan.

