Hund beißt Kleinkind: Rettungshubschrauber im Einsatz

SIMMERHOFEN - Tragische Szenen spielten sich am Montag in Simmerhofen bei Bad Windsheim ab: Ein Hund biss ein eineinhalbjähriges Mädchen und verletzte es am Kopf. Wie die Polizei berichtet, trat das Kleinkind wohl zuvor auf den schlafenden Hund. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 17.45 Uhr trat das kleine Mädchen wohl versehentlich im Garten auf den schlafenden Familienhund. Der hüfthohe Hund der Rasse Vizsla sprang darauf reflexartig auf, schnappte nach dem Kind und verletzte es. Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Laut Angaben der Polizei erlitt das Mädchen glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Kopf.

Zur medizinischen Versorgung wurde es ins Krankenhaus gebracht. Da sich der Hund vor Ort zahm und nicht aggressiv zeigte, konnte er bei seinem Hundehalter bleiben. Dennoch wurde gegen den 64-jährigen Hundehalter ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

