In der neuen "S Bar" ist alles erlaubt

Denis Stierhof zieht mit der "S Bar" in freigewordene Räume am Galgenbuck ein - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Sommer, Sonne, Strand und vor allem Slow Food – das S im Namen der neuen "S Bar" kann für viele Dinge stehen. "Locker und ungezwungen" soll es in jedem Fall zugehen, wenn Denis Stierhof ab 3. August die Pforte zu seinen Räumen in der Matthäus-Merian-Straße öffnet.

Denis Stierhof, der zuvor die Schüssel in der Innenstadt mitbetrieben hat, in seinem neuen Domizil. © Bastian Lauer



Stierhof hat die Gestaltung der Räumlichkeiten, in denen zuvor die "Queens Bar" beheimatet war, der geplanten Ausrichtung der "S Bar" angepasst. Denn der 33-Jährige möchte neben Drinks auch Essen anbieten und kann dafür auch auf einen Koch in seinem Team zählen. Der große Raum der Bar ist zweigeteilt in einen Essbereich mit flachen Tischen und einen Bereich mit hohen Tischen und Stühlen, in dem Bar-Feeling rüberkommen soll, erklärt er.

Das Thema Slow Food – eine Art Gegenentwurf zum Fast Food der großen Burger-Ketten – ist Stierhof besonders wichtig. "Wir wollen bewusstes Essen, regionales Essen anbieten und haben dazu entsprechende Partner gesucht und gefunden." Die Speisen sollen aber nur zu festen Zeiten zwischen 18 und 21 Uhr angeboten werden. Ab dann gibt es nur noch Snacks, denn "die Musik wird dann lauter" und die "S Bar" soll langsam zur klassischen Bar mutieren.

Mit einer "Opening Party" geht es am Samstag los. Es gebe geladene Gäste, "aber es ist offen für jeden", betont Stierhof. Nach "Musik aus der Dose" legt zur Eröffnung ab Mitternacht DJ Sinxy auf. Tags darauf bietet Stierhof ab 10 Uhr Weißwurstfrühschoppen an, ein Quetschenspieler sorgt für Unterhaltung. Stierhof will zeigen, was er stets betont: "Ich will alle Altersgruppen ansprechen. Alles ist erlaubt." Regulär geöffnet hat die "S Bar" ab kommender Woche, donnerstags, freitags und samstags. Dann gibt es auch Essen à la carte.

bl