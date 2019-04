In neun Sektoren zur virtuellen Haltestelle

Zwischenstand des Mobilitätskonzepts im Landkreis vorgestellt – Ein Arbeitskreis soll Details diskutieren - 27.03.2019 11:00 Uhr

NEUSTADT - Wie kommt man künftig im Landkreis von A nach B? Vorwiegend weiterhin mit dem Auto oder doch eher mit Bus, Bahn, einem Anrufsammeltaxi oder Ähnlichem? Antworten soll das Mobilitätskonzept des Landkreises liefern, das derzeit erstellt wird. Dass es nicht einfach ist, im Flächenlandkreis ein gutes Angebot an Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) zu schaffen, wurde beim Zwischenbericht in der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Kreisausschusses sowie des Ausschusses für Regionalentwicklung deutlich.

Die Bahnlinien bilden das Rückgrat des neuen Mobilitätskonzepts im Landkreis. Verändern soll sich jedoch vor allem etwas an den Zubringerstrecken. Mit On-Demand-Verkehr und besseren Busverbindungen soll es leichter werden, auch ohne Auto die Bahnhöfe zu erreichen. © Archiv-Foto: Stefan Blank



Die Bahnlinien bilden das Rückgrat des neuen Mobilitätskonzepts im Landkreis. Verändern soll sich jedoch vor allem etwas an den Zubringerstrecken. Mit On-Demand-Verkehr und besseren Busverbindungen soll es leichter werden, auch ohne Auto die Bahnhöfe zu erreichen. Foto: Archiv-Foto: Stefan Blank



Wie Mobilität künftig aussehen kann, hängt entscheidend von dem ab, was die Bürger wollen und nutzen werden. Die Landkreisgemeinden wurden eingebunden, ebenso Schulen. Laut Dr. Reiner Schwarzmann vom mit der Erstellung beauftragten Büro haben sich bisher 1100 Personen an der Onlinebefragung beteiligt, die noch bis Mitte April läuft. 40 Prozent von ihnen nutzen den ÖPNV, die meisten in der Freizeit, am zweithäufigsten für den Arbeitsweg. Oft gewünscht werden mehr Fahrten am Tag.

Dies könnte mit dem neuen Konzept Realität werden, zumindest auf den Hauptachsen, an denen die großen Orte und die Bahnhöfe liegen. Darüber werden zwei Drittel der Landkreisbürger erreicht, wie Schwarzmann erklärte, und auf diesen sollen künftig Buslinien der sogenannten ersten Ordnung verkehren: werktags alle zwei Stunden, während der Hauptverkehrszeiten jedoch stündlich. An Samstag sind drei Fahrtenpaare im 180-Minuten-Takt geplant. Mit ihnen sind unter anderem die Bahnstationen erreichbar. Für den Zweistunden-Takt setzt Schwarzmann Kosten von 670 000 Euro pro Jahr an, für den Stundentakt zusätzlich 740 000 Euro sowie 120 000 Euro jährlich für die Fahrtangebote an Samstagen.

Der Schülerverkehr sei bereits recht gut organisiert. "Es gibt keinen Grund, diesen grundlegend infrage zu stellen", sagte er. Er stellte auch fest, dass es nicht sinnvoll sei, solche Linien für die allgemeine Nutzung zu öffnen.

Die Erreichbarkeit von "Nachbarschaftsorten" wird damit auf diesen Achsen bereits ebenfalls verbessert. Ansonsten verkehren zwischen diesen Buslinien zweiter Ordnung, beziehungsweise ergänzende Buslinien – die wie bisher fahren sollen – sowie ein On-Demand-Verkehr. Hinter diesem Begriff verbergen sich verschiedene flexible Bedienformen des ÖPNV wie das Anrufsammeltaxi, das es bereits in der Kommunalen Allianz Neustadt und Land gibt. Möglich sind aber auch andere Formen, wie Schwarzmann erklärte: mit festen Haltestellen, festen Routen oder von Haustüre zu Haustüre. Er stellte ein Konzept vor, das den Landkreis in neun Sektoren unterteilt, innerhalb derer sich der Fahrgast einen Bus oder ein Taxi zu einer Haltestelle bestellt und dann zu einer anderen Haltestelle innerhalb des Sektors gebracht wird. Dabei werden alle Orte, unabhängig von ihrer Größe, bedient und zu den bestehenden noch etliche "virtuelle Haltestellen" für bisher nicht bediente Bereiche hinzugefügt. Die Mittelzentren Uffenheim, Bad Windsheim und Neustadt sind nicht nur einem Sektor zugeteilt, sondern können von allen angrenzenden Gebieten angefahren werden.

Wie beim Anruf-Sammeltaxi (AST) wird der Tarif des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg für die Fahrten fällig, hinzu kommt ein On-Demand-Zuschlag. Für Fahrzeuge, Fahrer, Leitstelle, kurzum das ganze OnDemand-System, rechnet Schwarzmann mit Gesamtfixkosten von rund 1,5 Millionen Euro jährlich. Davon werden Einnahmen abgezogen, womit laut Schwarzmann noch 850 000 bis eine Million Euro an Kosten verblieben. Die Rechnung entlockte Neustadts Bürgermeister Klaus Meier ein kurzes Schnaufen. Beim AST in der Kommunalen Allianz Neustadt und Land seien bisher jährlich nur rund 70 000 Euro an Zusatzkosten angefallen, obwohl damit bereits ein Viertel der Landkreisbewohner abgedeckt werde. Laut Schwarzmann sei dies nicht ganz vergleichbar und er habe die Kosten vorsichtshalber großzügig berechnet, sodass es keine Überraschung geben könne.

Nicht in Stein gemeißelt

Für etliche Nachfragen und Diskussion sorgte vor allem die Sektoreneinteilung. Selbst ein Nachbarort, der in einem anderen Sektor liegt, kann nicht direkt angefahren werden. "Die Sektoren sind nicht in Stein gemeißelt", stellte Schwarzmann nicht nur einmal klar.

Kurz andiskutiert wurde der Antrag der ÖDP, der E-Mobilität beispielsweise in Form von sicheren Abstellmöglichkeiten für Pedelecs an Haltestellen in das Konzept integrieren will. Letztlich zog Harald Kempe den Antrag zurück, damit er zu diesem Zeitpunkt nicht abgelehnt werde. Ebenso wie die noch ausstehenden Fragen zum Beispiel zu Sektorengrenzen könnte dies zu gegebener Zeit im entsprechenden Arbeitskreis diskutiert werden. Für Landrat Helmut Weiß war wichtig, dass erst einmal die Rahmenbedingungen klar sind. Darauf einigte man sich schließlich. Laut Beschluss wird Schwarzmann das Konzept weiter ausarbeiten.

"Es gibt noch Diskussionsbedarf", stellte Weiß zum Ende des Tagesordnungspunktes fest. Doch das sei gut so. "Am Ende muss es passen." Spätestens im Oktober oder November soll das Konzept fertig sein.

CLAUDIA LEHNER