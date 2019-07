Jugend widmet sich großen Problemen

BAD WINDSHEIM. - Die großen Probleme der Welt waren Thema eines Kongresses im Europäischen Schullandheim. Beim Ryla-Seminar, kurz für Rotary Youth Leadership Award, beschäftigen sich 17 Teilnehmer unter dem Motto „Integration und Toleranz in Europa – Chancen und Risiken“ unter anderem mit der Bevölkerungsexplosion, mit Umweltzerstörung, Armut und Gewalt. In der internationalen Gruppe – aus Nigeria, Guinea, Deutschland, Österreich und der Schweiz – waren etliche Jugendliche und mehrere Geflüchtete.

Die Teilnehmer und Referenten des internationalen Ryla-Seminar der Rotarier mit den Fahnen ihrer Länder. © Foto: Claudia Lehner



Organisiert wurde das Seminar von den Rotary Clubs (RC) Uffenheim und Gera sowie dem E-Club of D-1950, einem Online-Club der Rotarier. Viel gab es an den drei Tagen für die Teilnehmer über die Arbeit der Rotarier zu erfahren, über den Kampf gegen Polio zum Beispiel, über die Arbeit der Rotarian Action Group of Population and Development, der unter anderem der Bad Windsheimer Dr. Rüdiger Götz angehört, sowie über ein Projekt des RC Gera zur Berufsausbildung und Sprachförderung von Geflüchteten. Einige der jungen Männer aus dem Projekt kamen selbst zu Wort und berichteten von ihren Erfahrungen.

Neben den Referenten aus den ausrichtenden Clubs trat auch Professor Dr. Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister von Erlangen, ans Mikrofon. Zum Thema kommunale Entwicklungspolitik berichtete er von einem noch jungen Beschluss der Innenministerkonferenz, laut dem Städtepartnerschaften mit Entwicklungs- und Schwellenländern ausgebaut werden sollen.

Rüdiger Götz zeigte sich begeistert von den jungen Teilnehmern, die selbst Lösungsansätze entwickelt hatten, wie den vier „Megaproblemen“, die Thema des Seminars waren, begegnet werden könnte. Dabei ging es um das persönliche Verhalten beispielsweise beim Einsparen von Plastikverpackungen, aber auch um Bildung oder Bodenreformen.

Claudia Lehner Windsheimer Zeitung