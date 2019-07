Kiliani-Klinik: Pflegeteam lädt zum Kennenlernen ein

Die verschiedenen Stationen dürfen besichtigt werden - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Das Pflegeteam der Dr. Becker Kiliani-Klinik informiert über das Arbeiten in der Reha-Pflege. Noch bevor man die Bewerbungsunterlagen verschickt, bereits wissen, was einen vor Ort erwartet: Die Dr. Becker Kiliani-Klinik lädt zu einem Kennenlern-Event der besonderen Art ein.

Vor Ort können sich interessierte selbst ein Bild von den Räumlichkeiten machen. © Foto: Dr. Becker, Kiliani-Klinik



Am Mittwoch, 24. Juli, informiert das Pflege-Team ab 17 Uhr interessierte Pflegefachkräfte über das Arbeiten in der auf orthopädische und neurologische (Früh-)Rehabilitation spezialisierten Einrichtung. "Reha-Pflege ist einfach anders", erklärt Klara Schorner, Stationsleitung in der Dr. Becker Kiliani-Klinik. Die Pflege in der Reha ermögliche durch nur seltene Notfälle planbare Dienstzeiten und viel Zeit für die Patienten/innen. "Aber viele Pflegefachkräfte haben die Reha gar nicht auf dem Schirm – das möchten wir mit dieser Einladung ändern und zeigen, wie es ist bei und mit uns zu arbeiten."

Auch für die neurologische Früh-Reha-Station wird Unterstützung gesucht: "Bei uns kommen schwerst betroffene Patienten an, die mitunter beatmet werden", berichten Thomas Hermey und Robert Krasnoruzkij, Leiter der Stationen. "Aber es ist anders als im Akuthaus: Sie sind lange bei uns vor Ort, sodass wir intensiv mit ihnen an ihrer Genesung arbeiten können. Und wenn sie nach ihrem Aufenthalt mitunter sogar laufend die Klinik verlassen, ist das einfach eine tolle Belohnung unserer Arbeit."

Besichtigung der Stationen

Ausgehend vom Treffpunkt an der Rezeption der Klinik werden am Mittwoch gemeinsam drei der fünf Stationen besichtigt und durch die Stationsleitungen vorgestellt. Anschließend wird auch das Therapiezentrum der Dr. Becker Kiliani-Klinik besucht. Das offizielle Programm wird circa zwei Stunden dauern. Abschließend lädt das Pflege-Team zu einem ungezwungenen Austausch mit zukünftigen Kollegen/innen bei Wraps und Getränken ein. "Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz mit dem Event so offen weiterempfehlen, spricht für unsere positive Zusammenarbeit hier", freut sich auch Klinikdirektorin Ursula Siebertz-Ohnesorge auf den Mittwoch.

nb