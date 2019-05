Landkreis führt Gelbe Tonne zum 1.1.2020 ein

Mit der Umstellung auf das Holsystem werden auch die Dosencontainer abgeschafft - 28.05.2019 18:19 Uhr

NEUSTADT/AISCH - Lange dauert es nicht mehr, dann ist der Wechsel vom bisherigen Bringsystem zu den Wertstoffhöfen Geschichte und die Gelbe Tonne hält Einzug. Die Ausschreibung läuft noch bis 2. Juli. Im Oktober/November soll das neue Gefäß für die Sammlung von Verpackungen an die Haushalte verteilt werden. Start des vom Kreistag mehrheitlich beschlossenen Holsystems ist dann am 1. Januar 2020.

Ganz gelb sind sie nicht, die neuen Gefäße zur Erfassung der Verpackungen. Aber dank der Deckelfarbe dürfen sie sich Gelbe Tonnen nennen. Im Miniaturformat gibt es sie schon als Werbegeschenk, im Oktober/November werden dann die großen Tonnen im Landkreis verteilt. © Foto: Gerhard Krämer



Ausführlich erläuterte Sachgebietsleiter Peter Kreß in der gestrigen gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Abfallwirtschaft und des Kreisausschusses des Kreistages nochmals die Zeitschiene zur Einführung der Gelben Tonne. Das Duale System Deutschland, das für den hiesigen Landkreis zuständig ist, sucht das Unternehmen aus, das die 240-Liter-Tonnen liefert und alle vier Wochen leert. Wenn die Tonnen ausgeliefert sind, riet Kreß, diese nicht gleich zu befüllen, sondern noch die Wertstoffsammelstellen zu nutzen. Denn es könne sein, dass sich am Anfang der erste Leerungstermin hinzieht.

Eine Gelbe Tonne muss niemand beantragen, diese wird nach einem noch mit dem zuständigen Entsorger festzulegenden Schlüssel verteilt. Als Grundlage wird dabei voraussichtlich die Verteilung der Papiertonne dienen. Über die Gelbe Tonne sind künftig alle Verpackungen aus Kunststoff, Verbundmaterial, Styropor, Metall und Aluminium zu entsorgen, aber keine Nichtverpackungs-Kunststoffe. Die Dosencontainer werden deshalb laut Kreß zum 1. Januar 2020 abgezogen. Bis dahin will man auch noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Das sieht auch Dieter Hummel (CSU) so. Die Verpackungen sollten nämlich "Löffelrein und restentleert" sein, dies werde wohl in nächster Zeit immer wieder kommuniziert werden müssen, meinte Hummel. Denn die Bürger müssten natürlich die leeren Verpackungen vor dem Einwurf in die Tonne nicht extra spülen. Möglich sei auch, falls einmal der Platz nicht reiche, transparente Säcke neben die Tonne zu stellen.

Angesprochen wurde von einigen Ausschussmitgliedern das Platzproblem. "Niemandem wird eine Tonne aufgenötigt", versicherte Peter Kreß. Es könnten Leute gemeinsam eine Tonne nutzen, ebenso gebe es die Möglichkeit einer zweiten Tonne bei größeren Haushalten oder eines 1100-Liter-Containers bei Wohnanlagen.

Walter Billmann (SPD) betonte, dass der Landkreis weiterhin deutlichen Wert auf Müllvermeidung legen müsse. Die Gelbe Tonne sei kein Freifahrtschein, jetzt mehr Verpackungsmüll zu produzieren, meinte Kreß. Jürgen Osterlänger (ÖDP) hingegen glaubt, mit dem neuen System die Müllvermeidung ein Stück weit aus der Hand gegeben zu haben. Auch Hildegard Schlez (Freie Wähler) trauert dem Bringsystem noch immer nach. Dem hielt nicht nur Landrat Helmut Weiß entgegen, dass es Studien gebe, die belegten, dass die Erfassung von Wertstoffen durch die Gelbe Tonne besser sei.

Mit der Einführungen der Tonne werden auch die kleineren Sammelstellen ihren Betrieb einstellen. Es ist zudem nicht möglich, Verpackungswertstoffe zu den landkreisweit verteilten Wertstoffhöfen zu bringen, da laut Kreß ein Parallelsystem nicht vorgesehen ist.

GERHARD KRÄMER