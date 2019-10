"Markt der Genüsse"

BAD WINDSHEIM - Erntedank feiert das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim mit einem "Markt der Genüsse". Auf dem präsentiert es am kommenden Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober erneut "die Vielfalt kulinarischer Köstlichkeiten aus Franken".

Die Ernte ist eingebracht: In attraktiver Aufmachung präsentiert das Fränkische Freilandmuseum wieder die kulinarische Vielfalt der Region auf einem verführerischen "Markt der Genüsse". Foto: Harald Munzinger



Das traditionelle Abfischen der Karpfenteiche gibt den Anlass zum herbstlichen "Markt der Genüsse" im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Zu diesem haben sich wieder viele Anbieter angemeldet, die jeweils von 10 bis 17 Uhr einen bunten Querschnitt regionaler Produkte präsentieren: Früchte, Honig, Schinken, Saft, Most, Wein und Brennereiprodukte, Fruchtaufstriche, Schokolade, Milch, Käse und den ersten Glühmost.

Unter anderen Ausstellern bietet der Museumsimker seinen guten Honig an und erklärt lebhaft, wie er mit seinen Bienen umgeht. Eine Besonderheit ist regionales Ziegenfleisch und Ziegenwurst. Was einmal Armeleute-Essen war, hat sich inzwischen zur Delikatesse entwickelt. Am Marktplatz für Direktanbieter kommt die Ware ohne weite Lieferwege direkt vom Hof auf den Tisch. So ergeben sich regionale Kreisläufe: "Köstlich für die Menschen und nachhaltig für die Umwelt".

Vorführungen historischer Techniken der Nahrungsmittelzubereitung dürften Jung und Alt gleichermaßen faszinieren: Im historischen Backhaus wird Brot gebacken. Most wird gepresst, Kartoffeln gedämpft und die frisch gebackenen Küchle kann man gleich kosten. Eine kleine Obstausstellung zeigt einen Ausschnitt der alten Obstsorten, die im Fränkischen Freilandmuseum kultiviert werden, sowie einige Wildobstsorten wie Mispel, Speierling oder Schlehen.

Für gute Stimmung sorgen am Samstagnachmittag die "Walder Dorfmusik" und am Sonntagnachmittag "Die Fränkischen".

