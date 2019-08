Miauen kam aus dem Auto: Mechaniker retten Babykatze

Zwei Stunden lang zerlegten die Arbeiter den Wagen - vor 41 Minuten

DIETERSHEIM - Mit einer kuriosen Anfrage wandte sich ein Autofahrer an eine Werkstatt in Dietersheim: Ein Miauen sei irgendwo aus dem Fahrzeuginneren zu hören. Die Mechaniker begaben sich umgehend auf Rettungsmission - und mussten dafür das halbe Auto zerlegen.

"Auto Zeilinger rettet Katze!", posten die Retter stolz auf Facebook. Unter dem Eintrag sind die Fotos von einem etwas zerzausten, aber unverletzten Kätzchen zu sehen. Dass das kleine Tier nun so neugierig in die Kamera schauen kann, verdankt es einem aufmerksamen Autofahrer: Dieser hatte am Samstagvormittag ein Miauen aus dem Inneren seines Fahrzeugs gehört und war direkt in die Werkstatt gefahren.

Die Mechaniker arbeiteten hart, um das Tier zu retten: Circa zwei Stunden lang nahmen sie das Fahrzeug auseinander. Der Aufwand lohnte sich: Sie konnten das kleine Kätzchen finden. "Gott sei Dank unverletzt und ein bisschen mitgenommen" war der Stubentiger, wie die Werkstatt berichtet. Die Katze ist auf dem Bauernhof eines Mechanikers untergekommen. Wie das Kätzchen ins Auto gelangte, ist nicht bekannt.

mch