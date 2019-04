Mobile Homes am Reisemobilhafen in Bad Windsheim sind in Betrieb

Jedes der sechs Chalets verfügt über eine 30 Quadratmeter große Holzterrasse - vor 36 Minuten

BAD WINDSHEIM - Zwei Schlafzimmer, beide mit angegliederten Sanitärräumen mit Bad, Dusche und Toiletten, ein ansprechend möblierter Wohnraum mit integrierter, vollständig mit den wichtigsten Geräten und Utensilien ausgestatteter Küchenzeile. All das bieten die sechs baugleichen Mobile Homes auf dem Gelände des Phoenix-Reisemobilhafens. Zudem verfügt jedes der Chalets über eine mit 30 Quadratmetern großzügig dimensionierte Holzterrasse.

Blick in den Wohnbereich eines Mobilheims. Foto: Günter Blank



Bacchus, Silvaner, Riesling, Domina, Müller-Thurgau und Regent benannt sind die sechs Comfort-Wohncontainer nach beliebten fränkischen Weinsorten. Hochwertig, stilvoll und zeitlos präsentiert sich das identische Interieur der sechs Chalets. "Wir wollten keinen Schnickschnack", sagt Wolfgang Westphal, der mit seiner Tochter Michelle Klemm-Westphal den gesamten Stellplatz im Auftrag der "Gemeinsam zum Erfolg – Stadtentwicklung Bad Windsheim" GmbH & Co. betreibt.

Das eine Schlafzimmer ist mit Doppelbett, das andere mit zwei Einzelbetten bestückt, zudem steht im Wohnzimmer eine Couch, die ebenfalls in ein Schlafmöbel verwandelt werden kann. Im Grunde sei es ohnehin egal, wie viele Gäste in einem der Häuschen nächtigen, der Preis ist immer derselbe, sagt Wolfgang Westphal: 80 Euro pro Nacht kostet die Miete für ein Mobile Home, egal wie viele Personen es nutzen. Hinzu kommen 50 Euro für die Endreinigung. Bei einer Mindestaufenthaltsdauer von drei Nächten summiert sich der Einstiegspreis in das Leben im Chalet also auf 290 Euro.

Funktional, hochwertig und aufs Wesentliche reduziert ist der Wohnbereich ausgestattet, ein Blickfang ist die bewegliche Schrankwand mit integriertem Flachbildschirm-Fernsehgerät. Ein Tisch, Stühle, besagtes (Schlaf-)Sofa und ein Wandregal komplettieren das Wohnzimmer.

Komplette Küchenzeile

Über eine komplette Grundausstattung verfügt dagegen die Küche. Elektrokochfeld mit Dunstabzugshaube, Spülmaschine, Edelstahl-Spülbecken, Mikrowelle, ein großer Kühlschrank mit Gefrierbereich sowie etliche Elektro-Kleingeräte gehören ebenso zur Ausstattung wie jede Menge an Pfannen, Töpfen, Geschirr, Gläsern und dergleichen mehr.

Für Wasser wird keine Zusatzgebühr erhoben, Strom gibt es dagegen nur gegen Bares, per Münzeinwurf in einen Automaten. Mitzubringen brauchen die Gäste neben Urlaubslaune nur noch Bettwäsche und Handtücher. Alles andere steht bereit in Häuschen am Reisemobilhafen. Die ersten Gäste waren beziehungsweise sind schon da. Und das aktuell sonnige Frühlingswetter ist wie geschaffen dafür, die Nachbarn aus dem Hause Müller-Thurgau zu einem Gläschen Riesling auf die Domina-Terrasse einzuladen.

GÜNTER BLANK

