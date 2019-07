Mobilheime mit Terrasse

Komfortabler Reisemobilhafen in Bad Windsheim ergänzt - 29.07.2019 13:56 Uhr

BAD WINDSHEIM - Neue 35 Quadratmeter große Mobilheime mit Terrasse stehen jetzt im komfortablen PhoeniX-Reisemobilhafen in Bad Windsheim.

Um moderne Mobilheime wurde der Phoenix-Reismobilhafen in Bad Windsheim ergänzt. © privat



Benannt sind die sechs Häuschen mit Wohnbereich, Küche, zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und Terrasse nach den beliebten Franken-Weinen Silvaner, Bacchus, Riesling, Domina, Müller-Thurgau und Regent. Die modernen Mobilheime bereichern das bestehende mobile Urlaubsangebot mit 110 Stellplätzen, die sich über zwei Terrassenebenen verteilen.

"Die Nachfrage nach Mobilheimen war hoch", sagt Familie Westphal, Betreiber des Reisemobilhafens. "Jetzt können Reisemobilisten, die ihr Fahrzeug für einen längeren Zeitraum hier abgestellt haben, das Wellness-Wochenende gemeinsam mit Freunden genießen, auch wenn diese kein Reisemobil besitzen." Schon ab einer Nacht können die Mobilheime für maximal vier Personen gemietet werden. Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher sind mitzubringen. Abgerechnet wird per Pauschalpreis inklusive Endreinigung, Strom wird wie für die Reisemobile individuell über den Münzautomaten.

Erholsame Lage am Kurpark und Salzsee

Die Lage des Reisemobilhafens direkt bei der "Franken-Therme" am Salzsee und in Kurparknähe mit Kneippanlage und Minigolfplatz gestaltet den Urlaub gesund und erholsam. Wer radeln möchte, steigt direkt ins Radwegenetz zwischen Steigerwald und Frankenhöhe ein. Nur einen Katzensprung entfernt liegt die historische Altstadt. Hier führt der Bummel vorbei an alten Bürgerhäusern, am barocken Rathaus und an der acht Meter hohen Rolandsstatue. Weiter gehrt es in eines der schönsten Freilandmuseen in Europa und damit auf zeitreise in die Geschichte Frankens.

Der PhoeniX-Reisemobilhafen bietet ganzjährig Platz für 110 Reisemobile – jeweils fünf Mal zehn Meter groß und mit Stromversorgung. Fünf Plätze gibt es für große Luxusliner, sechs Plätze für Gespanne. Zwei Sanitärgebäude, zwei Entsorgungsstationen und eine Solarlounge fürs gemütliche Beisammensein stehen auf dem schön gestalteten Platz. Alle Informationen gibt es bei der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH Bad Windsheim unter www.bad-windsheim.de sowie unter www.phoenix-reisemobilhafen.de.

