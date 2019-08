Neuauflage von Luther-Oratorium

Erneut starker Vorverkauf - Zusatzvorstellung - vor 8 Minuten

BAD WINDSHEIM - Mit dem speziell auf "Choralle" zugeschnittenen Pop-Oratorium – einem Erfolgs-"Projekt der Tausend Stimmen" auf großen deutschen Bühnen - hatten Dieter Weidemann und sein Ensemble nicht nur 2400 Besucher begeistert, sondern auch den Wunsch zur Neuauflage der Luther-Inszenierung geweckt.

Das „Choralle“-Arrangement des Luther-Poporatoriums vereint hohe Gesangs- mit ausdrucksstarker Schauspielkunst. Nun kann sich das Publikum davon bei zwei Vorstellungen noch einmal begeistern lassen. © Harald Munzinger



Das „Choralle“-Arrangement des Luther-Poporatoriums vereint hohe Gesangs- mit ausdrucksstarker Schauspielkunst. Nun kann sich das Publikum davon bei zwei Vorstellungen noch einmal begeistern lassen. Foto: Harald Munzinger



Den erfüllt „Choralle“ am 13. Oktober im Bad Windsheimer Kultur- und Kongress-Center gleich zweimal. Denn die Kartennachfrage für die Abendvorstellung war so groß, dass für sie bereits jetzt nur noch wenige Plätze frei sind. So entschloss man sich zu einer Zusatzvorstellung und lädt dazu am 13. Oktober auch um 14.30 Uhr ins KKC ein. Auch hierfür läuft der Kartenvorverkauf.

Weidemann hatte mit einigen Chormitgliedern an der bayerischen Premiere des Luther-Poporatoriums in München sowie auch in Berlin bei der größten Aufführung mit professionellen Musicalstars mitgewirkt. Dabei reifte seine Vision, das Luther-Musical im „kleineren Format“ auf die Bühne zu bringen, woraus sich das größte Projekt in der 25-jährigen „Choralle“-Geschichte und eine bisher einmalige Chorinszenierung in der Region entwickeln und einmal mehr den Ruf eines der besten deutschen Chöre bestätigten sollte.

Musikstile und Geschichte vermischt

Weidemann und sein Ensemble reizte dabei die Idee des Musikers und Komponisten Dieter Falk und des Grammy-gekürten Autors und Librettisten Michael Kunze, „Leben und Wirken des 2017 gefeierten Reformators aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beleuchten“. Sie mischten die Choräle aus Luthers Feder mit Pop, Jazz, Rock und Gospelelementen ebenso, wie die Geschichte der Reformation mit aktuellen Bezügen, ließen Ablasshandel und Bankgeschäfte ineinanderfließen. Damit sollte Luthers Ringen um die Wahrheit in Zeiten der Fakenews brisante Aktualität erhalten.

Dieter Weidemann und „Choralle“ gelang es in monatelanger Arbeit und mit Hilfe von professionellen Coaches das Poporatorium in eine perfekte Form von anspruchsvoller Chormusik sowie Soloparts und mitreißendem Arrangement zu gießen, die für einen neuen Besucherrekord sowie Begeisterungsstürme sorgte.

Gesang- und Schauspielkunst

Die trug sich über ein großartiges Chorwerk mit perfekter Choreografie und mitreißender schauspielerischer „Erzählung“ der rund 60 Sängerinnen und Sänger sowie den 13 SolistInnen

hinaus und sollte schließlich zur Neuauflage mit der Empfehlung von Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Sie hatte sich vom Konzert in Bad Windsheim „sehr berührt von der wunderbar vermittelten Botschaft mit ganz emotionalen Momenten und angetan von der sehr hohen Qualität der Darbietung sowohl vom Chor, wie auch den Solisten“ gezeigt.

„Es ist natürlich schon eine echte Herausforderung, eine zweite Aufführung anzubieten“, so Dieter Weidemann in der Hoffnung, „dass auch diese Vorstellung wieder ausverkauft sein wird“. Karten gibt es in Neustadt in der Sparkasse, in Bad Windsheim im „Elopsladen“ und Fotostudio Heckel, in Uffenheim in der Buchhandlung „Seehars“, in Scheinfeld bei „Schreibwaren Meyer“ sowie in Markt Erlbach im Einkaufszentrum Meier zu 20 Euro, ermäßigt 16 Euro. Der Aufschlag am Konzerttag beträgt zwei Euro. Restkarten für die Abendvorstellung können bei Dieter Weidemann per E-Mail: praise.joy@t-online.de bestellt werden. Sie beginnt um 19.30 Uhr, die Zusatzvorstellung um 14.30 Uhr (Einlass ab 13,.30 Uhr).

hjm