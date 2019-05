Oldtimer in Bad Windsheim: 85 Wagen brettern durch den Steigerwald

Die Strecke betrug 160 Kilometer - Schlechtes Wetter bereitete Probleme - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Bunte Karosserien, dröhnende Motoren und ein Flair von Nostalgie: Am Samstag starteten die Teilnehmer der Bad Windsheimer Oldtimer-Rallye zu ihrer rund 160 Kilometer langen Fahrt durch den südlichen Steigerwald. Es war bereits die 11. Auflage dieses Events, 85 Fahrzeuge gingen dabei an den Start.

Pünktlich um 9.31 Uhr wurde vor dem Wirtshaus am Freiladmuseum gestartet, anschließend ging es auf einen Kurzparcours und dann rund 160 Kilometer durch den südlichen Steigerwald: Bei 11. Auflage der Oldtimer-Rallye in Bad Windsheim waren in diesem Jahr 85 Fahrzeuge am Start.