Pünktlich um 9.31 Uhr wurde vor dem Wirtshaus am Freiladmuseum gestartet, anschließend ging es auf einen Kurzparcours und dann rund 160 Kilometer durch den südlichen Steigerwald: Bei 11. Auflage der Oldtimer-Rallye in Bad Windsheim gingen in diesem Jahr 85 Fahrzeuge an den Start. © Helmut Meixner