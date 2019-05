Schranken am Thermenparkplatz kommen

Parkgebühren sollen Dauerparker vertreiben - Thermenbesucher zahlen nur einen Euro - vor 5 Minuten

BAD WINDSHEIM - An der Bad Windsheimer Franken-Therme und dem Kur- und Kongress-Center soll bis zum Spätsommer ein Parksystem eingeführt werden. Damit will die Stadt das Problem der Dauerparker lösen und gleichzeitig noch attraktiver für Thermenbesucher werden.

Die Parkplätze an der Franken-Therme und dem Kur- und Kongress-Center in Bad Windsheim sollen bald nicht mehr kostenlos sein. Die Zufahrt zu den drei Arealen mit insgesamt 509 Stellplätzen wird im Laufe des Jahres durch Schranken geregelt werden. Gäste der Therme und des KKC parken jedoch zu Sonderkonditionen. © Stefan Blank



Bayreuth, München, Berlin, Fürstenfeldbruck – die Nummernschilder der Autos auf dem Parkplatz von Kur- und Kongress-Center und Franken-Therme sind sehr heterogen. Doch viele Parkende liegen nicht im Salzsee, besuchen Messen oder Veranstaltungen. „Viele Parkplätze werden durch Fremdparker belegt“, sagt Kurdirektor Mike Bernasco. Das sorge für Ärger bei Besuchern und Veranstaltern. Die Lösung: Im Laufe des Jahres werden Schrankenanlagen aufgebaut. Das Parken ist zwar nicht mehr kostenfrei, für Besucher der Einrichtungen gibt es aber Sonderkonditionen.

509 Stellplätze sind auf den drei Arealen nördlich der Külsheimer Straße, die Therme und KKT von der Stadt pachten, vorhanden. „Untertags haben wir fast 50 Prozent Fremdbelegung“, berichtete Bernasco am Donnerstagnachmittag Aufsichtsräten von KKT und Therme bei einer außerordentlichen Sitzung. Manche Autos stehen mehr als drei Wochen lang. Als Bernasco am Mittwoch um 1 Uhr vorbeischaute, habe er 75 parkende Fahrzeuge gezählt. „Das ist ein riesengroßes Problem“, sagt der Kurdirektor. Am Ende gaben die Aufsichtsräte grünes Licht für das Vorhaben.

Nicht nur, dass nahezu bei jeder Veranstaltungs-Nachbesprechung das Thema fehlende Parkplätze zur Sprache komme, zudem sagt Bernasco: „Mir haben schon Leute erzählt, dass sie nicht in die Therme gegangen sind, weil sie so viele Autos auf dem Parkplatz gesehen haben und dachten, sie wäre überfüllt.“ Das Problem ist nicht neu, doch erst Bernasco greift es nun an. Das Ziel: „Wir wollen die Anlage noch heuer in Betrieb nehmen.“ Doch wie soll das neue Konzept funktionieren? Schilder werden Autofahrer darauf hinweisen, ob noch freie Stellplätze vorhanden sind. Um auf die Parkflächen zu gelangen, muss an einer Schranke ein Ticket gezogen werden oder ein QR-Code gescannt werden. Ist der Parkplatz voll, bleibt die Schranke unten. Wer innerhalb von einer halben Stunde wieder durch den Ausgang fährt – weil er nur einen Gutschein kaufen wollte oder er aufgrund von Autos, die mehrere Stellplätze brauchen, doch keine Parkgelegenheit erwischt hat – zahlt nichts. Danach müssen an den Kassenautomaten 50 Cent für die Parkminuten 31 bis 60 und ab dann jeweils weitere 50 Cent für jede Stunde eingeworfen werden. Das Tagesticket gibt es für zehn Euro. Zudem wird mit einer externen Leitstelle verhandelt, die sieben Tage pro Woche ganztags zur Verfügung stehen soll.

„Geld zu verdienen, steht für uns nicht im Vordergrund“, sagt Bernasco. „Es geht uns darum, dass die Gäste von KKC und Therme immer einen Parkplatz bekommen.“ Für diese Zielgruppen hat sich der Kurdirektor besondere Konditionen überlegt: „Thermenbesucher zahlen einen Euro pro Tag.“ Das Parkticket wird an der Thermenkasse rabattiert. Für KKC-Besucher soll es je nach Veranstaltung individuelle Lösungen geben. So soll es auch möglich sein, dass Organisatoren Plätze reservieren können.

Eine weitere Maßnahme betrifft den Vorplatz der Therme. „Den wollen wir autofrei bekommen“, sagt der Kurdirektor. Eine Schranke mit Kamera und Gegensprechanlage wird verhindern, dass jeder dorthin fahren kann. Dies soll künftig Lieferanten, Fahrdiensten von Menschen mit Behinderung oder Müll-Entsorgern vorbehalten sein. Parken ist dort künftig verboten.

Günstig ist die neue Anlage für 200.000 Euro netto und Unterhaltskosten zwar nicht. Durch die Einnahmen werde sie sich aber amortisieren. Und nicht nur Mike Bernasco hält sie für alternativlos.

Stefan Blank