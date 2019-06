Seit 70 Jahren eine feste Tradition

BAD WINDSHEIM - Von Hüten bis zu Haushaltsgeräten: Beim Pfingstmarkt am Montag haben Besucher wieder reichlich Gelegenheit, an den Ständen vorbei zu bummeln, sich inspirieren zu lassen. Das Passende könnte sich auch beim Flohmarkt finden, der zur gleichen Zeit stattfindet. Außerdem sind die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet. Besonderes Augenmerk verdient an diesem langen Wochenende aber die Aufführung des historischen Festspiels "Der Wagnertanz", den es nun seit 70 Jahren gibt.

Der Wagnertanz besticht auch durch seine Kostüme. Foto: Foto: Frank Wiemer



Zwar wird das offizielle Jubiläum erst zur diesjährigen Kirchweih gefeiert, der nächste Festspieltermin ist aber bereits am Pfingstsonntag, 9. Juni, ab 14.30 Uhr auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz. 1947 hatte Verleger Hermann Delp das historische Festspiel verfasst, 1949 war es beim Heimatfest zum ersten Mal aufgeführt worden.

Tags darauf geht es dann mit dem Pfingstmarkt weiter. Von 46 Anmeldungen spricht Sabine Hahn seitens der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH allein für den Pfingstmarkt. Hinzu kommen Händler, die beim Flohmarkt allerlei Besonderheiten und Raritäten anbieten. Letzterer konzentriert sich auf die Rothenburger Straße, Teile der Herrn- und Schwalbengasse. Die übrige Innenstadt ist spätestens ab 9 Uhr in den Händen der Pfingstmarkt-Fieranten. In der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr können Besucher nicht nur zwischen deren Ständen flanieren, sondern auch den Läden einen Besuch abstatten. Manche Einzelhandelsgeschäfte, wie Sisters Style bieten zusätzlich etwas an, wie Gyros-Pita.

