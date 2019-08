Stadtführer werden gesucht

Beliebt sind die Stadtführungen in Bad Windsheim, doch es fehlt an Personal. - 28.08.2019 11:00 Uhr

BAD WINDSHEIM - Beim Waldbaden runterkommen, Grabdenkmäler am Friedhof erkunden, Besonderheiten der Eiskeller unter der historischen Altstadt bestaunen oder die Aussicht vom Turm der Stadtkirche genießen: Das ist bei Sonderführungen möglich, die zu den Rundgängen durch die Bad Windsheimer Altstadt angeboten werden. Insgesamt versorgen die aktuell sechs Stadtführer, Nachtwächter Heinrich Stiegler und Friedhofs-Expertin Susanne Thürauf pro Jahr rund 400 Gruppen mit Wissenswertem. Bei im Durchschnitt sechs bis zwölf Personen ergibt das grob geschätzt rund 3600. Kurdirektor Mike Bernasco will nun "Wissen erhalten" und sucht nach Verstärkungen.

Hoffen auf weitere Stadtführer (von links): Sabrina Masuch, Mike Bernasco, Sabine Härtfelder, Heinrich Stiegler, Gertraud Kröckel, Waltraud Leykauf. © Stefan Blank



"Jede Stadtführung ist unterschiedlich, je nachdem, wer mit der Gruppe unterwegs ist", sagt Bernasco, der selbst vergangenes Jahr als Neubürger eine solche Tour durch die Historie der Ehemaligen Freien Reichsstadt mitgemacht hat. "Es ist aber immer bunt und vielfältig." Donnerstag bis Montag und feiertags stehen Sabine Härtfelder, Gertraud Kröckel, Waltraud Leykauf, Erika Schatz, Uta Toellner oder Gerhard Hoffritz um 15 Uhr an dem markanten roten Schild vor dem Rathaus und warten auf Wissbegierige. "Wir wissen nie, was passiert", sagt Sabine Härtfelder. "Manchmal regnet es in Strömen und es sind trotzdem zehn Leute da."

Doch das Angebot ist nicht nur für Touristen. "Jeder, der auch 30 Jahre oder länger hier lebt, kann noch was Neues erfahren", ist sich Bernasco sicher. Die Stadtführerinnen nicken zustimmend. "Wir wollen Menschen begeistern", sagt Bernasco, "dann kommen sie auch wieder." Ausgerichtet sind die Führungen auf 75 Minuten. "Doch das schaffe ich nie", sagt Waltraud Leykauf und lacht. Eineinhalb Stunden seien realistischer, wenn beispielsweise Heinrich Stiegler über Pest, die Schweden oder die früher 32 Brauereien ins Erzählen kommt, nehmen sich die Teilnehmer gerne auch mehr Zeit.

"Wir wollen unser Angebot aber auch immer erweitern", sagt Bernasco. Zuletzt wurden Waldbaden und die Friedhofs-Touren ins Programm aufgenommen. "Jeder, der eine Idee hat, ist herzlich willkommen." Nicht nur deshalb suchen er und Tourismusbüro-Chefin Sabrina Masuch neue Stadtführer. Als die Führungen 2000 ins Leben gerufen wurden, "gab es 22 von uns", sagt Leykauf. "Irgendwie sind aber fast alle abgesprungen." Für Nachtwächter Stiegler wird zudem ein "Unterstützer" gesucht, der ihn mittelfristig vertreten und ihm nachfolgen könnte. Um das Wissen der erfahrenen Guides auch für folgende Generationen zu erhalten, ist unter anderem angedacht, eine DVD von Nachtwächter- und Stadtführungen zu entwickeln und die "Zettelchenwirtschaft", wie es Sabine Härtfelder nennt, zu sammeln.

Neue Stadtführer sollen von den Etablierten ausgebildet werden und "zusätzlich, wenn nötig, Seminare erhalten", sagt Bernasco. Wichtig sei, sie müssten "manchmal ein bisschen was aushalten", wie es Masuch formuliert, flexibel einsetzbar sein und "sich für Windsheim begeistern", sagt Waltraud Leykauf. Ihr persönlicher Höhepunkt ist übrigens die Kilianskirche. Warum? "Weil sie einfach wunderschön ist." Und das erzählt sie auch jedem.

STEFAN BLANK