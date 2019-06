Sternsingen mitten im Sommer?!

UFFENHEIM - Zu einem Spielnachmittag waren alle Uffenheimer Sternsinger und Kinder, die Sternsinger werden wollen, am ins Pfarrzentrum in Uffenheim eingeladen.

Mit dem "Sternsingerhaufen" wurde engagiert das Spendenkonto aufgestockt und die Wette gewonnen. © privat



Claudia Lenz und Oliver Hutzler hatten Jugendbildungsreferentin Tanja Saemann mit der "Sternsinger-Rallye" des Jugendamts der Erzdiözese Bamberg im Dekanat Neustadt/Aisch als Dankeschön für den Einsatz der Kinder am 6. Januar nach Uffenheim geholt.

Die "Sternsinger-Rallye" motivierte die Kinder, noch einmal als Sternsinger von Haus zu Haus zu ziehen – und das mitten im Sommer. Allerdings waren die Häuser aus Holz auf einem riesigen Spielbrett und standen für eine von fünf Stationen, die im und ums Pfarrzentrum verteilt waren. Der Auftrag war aber ebenso caritativ wie das Sternsingen selbst: Für den Fall, dass die Kinder im Laufe des Nachmittags in ihren Sammeldosen insgesamt 300 Euro Spielgeld erspielten, würde eine Wettpatin tatsächlich 50 Euro für Kinder in Not spenden.

Der Ehrgeiz der Kinder war gepackt. Sie flitzten durchs Pfarrzentrum und lösten an den Stationen viele knifflige Sternsinger-Aufgaben, die nur als Team zu meistern waren. So wurden unter anderem Kronen verziert und Sterne gerissen, Erbsen mit dem Mund transportiert, Kleingeld aus dem Sand gesiebt, blind ein Turm gebaut, um die Wette geschussert, Lieder erraten, in Gebärdensprache kommuniziert und Fragen zur letzten Sternsingeraktion gelöst. Am Ende fehlten knapp 90 Euro auf den geforderten Mindestbetrag.

Doch die Kinder ließen nicht locker. Sie stapelten sich als "Sternsingerhaufen" und trällerten noch einmal ihr "Sternsingerlied", um weitere 100 Euro zu bekommen. So war mit 310,90 € die Wette gewonnen und die Wettpatin konnte die Spende ans Kindermissionswerk "Die Sternsinger" für Kinder in Not überweisen.

Zum Abschluss ließen sich die "Sternsinger" die Pizza schmecken, die ihnen der Zweite Bürgermeister Hermann Schuch für ihren königlichen Besuch im Rathaus spendiert hatte. So verbanden sich das Dankeschön für das tolle Engagement der "Sternsinger" und die Vorfreude auf die nächste Sternsingeraktion, verbunden mit vollem Einsatz für Kinder in Not: "Das gibt’s nur mit der 'Sternsinger-Rallye' – auch mitten im Sommer".

nb