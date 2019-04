Strahlende Gesichter beim Berglauf in Burgbernheim

Optimale äußere Bedingungen sorgten für eine rundherum gelungene Veranstaltung - vor 1 Stunde

BURGBERNHEIM - Wochenlange Vorbereitung, die engagierte Arbeit eines rund 50-köpfigen Helferteams und wunderschöne Strecken auf den Anhöhen oberhalb der Stadt zahlten sich bei der 16. Ausgabe des Burgbernheimer Berglaufes aus: Häufig noch nach Luft ringend, waren über 300 Lauffreunde im Zielbereich auf dem Kapellenberg voll des Lobes über eine rundherum gelungene Veranstaltung.

Geschwister und Eltern motivieren die Teilnehmer des Schülerlaufs bereits beim Start.



Geschwister und Eltern motivieren die Teilnehmer des Schülerlaufs bereits beim Start.



Die Königsdisziplin war zweifelsohne der 13,4-Kilometer-Crosslauf. Nach einem ersten Aufgalopp durch den historischen Ziehweg am Schauberg ging es für die 106 Starter nach der Querung der Bahnlinie so richtig zur Sache. Knackige Steigungen führten entlang des Eisernen Kreuzes, über den berüchtigten Frigglessteig sowie den Scheitel des Himmelfahrtsberges. Auch die Gefällstrecken am Teufelshäuschen Richtung Förstersteig hatten es in sich. Organisationsleiterin Annette Sauerhammer freute sich, dass selbst an diesen sensiblen Abschnitten die Strecke trotz des Regens der vergangenen Tage hielt. Mit starken 55:54 Minuten holte sich schließlich Maximilian Nichterlein (TSV 2000 Rothenburg) den Sieg vor Marco Preller (TG Kitzingen). Dritter wurde bei den Herren Christini Jacopo (TTEteam). Bei den Damen lautete die Reihenfolge Sandra Kämmlein (1:11:53 Stunden), vor der Zweitplatzierten Samantha Monty (Monty Mountain Running) und Katrin Wagner vom Reit- und Fahrverein Roth auf Rang drei.

Bilderstrecke zum Thema Berglauf in Burgbernheim begeistert Läufer und Zuschauer Bei der 16. Ausgabe des Burgbernheimer Berglaufes gingen über 300 Läuferinnen und Läufer auf die verschiedenen Strecken. Im Zielbereich auf dem Kapellenberg waren die meisten zwar außer Puste, aber voll des Lobes über die rundherum gelungene Veranstaltung.



Im Hobby-Berglauf über die Strecke von 5,6 Kilometern zeigte Sebastian Ernst (SV Virnsberg) mit einer Zeit von 22:54 Minuten die beste Performance. Ihm folgten Moritz Meyer (TuS Feuchtwangen) und Stefan Schwager (TSV 1860 Ansbach). Die schnellste Dame war in dieser Disziplin Annelie Hank vom TSV Marktbergel in 29:22 Minuten. Zweite wurde hier Christa Himmelein (TSV Burgbernheim) vor Michaela Kirchner (TSV Burghaslach).

Den Lauf der Nordic-Walker gewann bei den Männern Peter Steiner (VfB Gutenzell) vor Dr. Gellert Rosti (TSV Neustadt) und Marcel Müller (TSV Willsbach). Bei den Damen stand Astrid Zapf (FC Oberdachstetten) ganz oben auf dem Treppchen. Dahinter folgten Michaela Peltner (TSV Neustadt) und Marina Saurer.

Den Schülerlauf der Altersklasse U10 bis U12 gewann Lenny Dasch vom gastgebenden TSV Burgbernheim vor seinen Vereinskameraden Jakob Hofmann und Finn Reindler. Bei den Mädchen lag Mia-Luisa Klinger (TSV Geslau/Buch am Wald) vor Dana Schmidt und Lene Payer (beide TSV Burgbernheim). Das Schülerrennen (U 14 bis U16) dominierten bei den Jungen Lars und Leon Kleinert (SBU Moderner Fünfkampf) vor Christian Herbst ( TSV Marktbergel). Siegerin bei den Mädchen wurde Sina Krebelder (TSV Ipsheim) vor Annika Schirmer (TV 1860 Bad Windsheim) und den zeitgleichen Emilia Greber und Anabelle Botsch vom TSV Burgbernheim.

Die Sieger der Herzen waren jedoch unbestritten die jüngsten Teilnehmer: Anders als bei den Großen zählten beim Bambinilauf allerdings weniger die Platzierungen, sondern ganz nach dem olympischen Gedanken war das Dabeisein alles. Angefeuert von Eltern und Geschwistern legten sich die Nachwuchsläufer so richtig ins Zeug und konnten sichtlich stolz auf ihre Leistung sein.

Begeistert von der Atmosphäre

Ein begeisterter "Ersti" bei den Crossläufern lobte die Strecke und die Organisation über den grünen Klee: "Ein tolles Laufevent – es hat Riesenspaß gemacht!" Doch auch die erfahrenen Teilnehmer waren begeistert von der Atmosphäre: "Wir wurden entlang der Strecke vom Publikum super motiviert und angefeuert." Nicht anders sahen es die vielen Zaungäste entlang des Parcours – zeitweise herrschte auf dem Veranstaltungsplateau sogar fröhliche Jahrmarktstimmung. Weitere Bilder finden Sie auf Seite 6.

Die Ergebnislisten und Altersklassen-Wertungen der Läufe können im Internet unter www.tsvburgbernheim.de abgerufen werden.

Stefan Schuster