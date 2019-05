Tempo 30 kommt in Bad Windsheim nur zögerlich

BAD WINDSHEIM - Der Stadtrat von Bad Windsheim führt an drei Stellen des Kurorts Tempo-30-Zonen ein. Weitergehende Beschlüsse beispielsweise für die Westsiedlung wurden jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Aktuell gilt in der Schwarzallee Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit, das Kurzzeitparken ist auf markierten Flächen erlaubt. Dies könnte sich bald ändern, zunächst wollen sich die Stadtratsmitglieder aber vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten und Möglichkeiten machen. Foto: wz-schwarzallee-20190524-110030_app11_02.jpg, NN



In der Einzelfallbetrachtung hat sich der Stadtrat bei der Ausweisung weiterer Tempo-30-Zonen geübt. Entsprechend unterschiedlich ist das Ergebnis ausgefallen. Während in der Erkenbrechtallee, im Friedensweg und Am Krautfeld sowie unter der Woche von 7 bis 17 Uhr auch im Nordring-Abschnitt zwischen Norma-Parkplatz und Johanniterstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Verkehr auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden soll, wurden weitere Entscheidungen in Sachen Tempo 30 vertagt.

Ohne Diskussion wurde beschlossen, die Erkenbrechtallee in eine Tempo-30-Zone umzuwidmen, was stets mit der Vorfahrtsregelung Rechts vor Links einhergeht. Unterschiedliche Ansichten gab es bezüglich der Weyhknechtstraße und vor allem der Schwarzallee. Auch in Letzterer ist aktuell Tempo 50 erlaubt, entlang der Südseite gibt es markierte Stellplätze, auf denen Fahrzeuge mit eingelegter Parkscheibe maximal 30 Minuten stehen dürfen – theoretisch, wie betont wurde.

Tempo 30, verkehrsberuhigter Bereich oder alles so lassen, wie es ist – die Bandbreite der geäußerten Meinungen bezüglich der Schwarzallee war groß. Früher erschwerten Blumenkübel die Zufahrt, sogar ein Hupverbot gab es, erinnerte sich gestern ein Anwohner der Straße, welcher Ronald Reichenberg von der SPD "Promenadencharakter" attestierte. Auch mit Rücksicht auf die dort zahlreich anzutreffenden gehbehinderten Patienten der Reha-Kliniken plädierte er dafür, den Verkehr möglichst ganz aus der Allee herauszubekommen. Lediglich Lieferverkehr und die Zufahrt für ankommende Patienten sollten dort noch möglich sein.

Alexandra Horst (Freie Wähler) sprach sich für einen verkehrsberuhigten Bereich aus, Georg Gerhäuser (CSU) und Gerhard Koslowski von der Liste WiR, für den dort ohnehin die Fahrradfahrer "die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer" sind, bevorzugen Tempo 30 und Reinhold Krebelder (Liste Land) sieht wegen stark frequentierter Arztpraxen "derzeit keinen Grund zur Änderung".

Bei dieser Gemengelage kam der Vorschlag von Bürgermeister Bernhard Kisch gerade recht. Der plädierte dafür sich, zur Vermeidung eines übereilten Beschlusses mit womöglich unerwünschten, dann aber zwangsläufigen Folgen bei einem Ortstermin mit dem Thema zu befassen. Schließlich lägen Schwarzallee und Weyhknechtstraße im Sanierungsgebiet Kurviertel, weshalb grundsätzliche Überlegungen angebracht seien. So soll es geschehen.

Variante vier macht das Rennen

Eine überraschende Wendung nahm die Debatte um die Widmung der gesamten Westsiedlung zwischen Oberntiefer und Wiebelsheimer Straße als Tempo-30-Zone. Haupt– und Ordnungsamtsleiter Bertram Strobel präsentierte drei von der Verwaltung ausgearbeitete Varianten. Strittig war die Frage, ob Berliner Straße und Bodenfeldstraße als Erschließungsstraßen betrachtet werden sollen, in denen Tempo 50 erlaubt bleiben soll, oder ob sie in die 30er-Zone integriert werden sollen. Mit 13:6 Stimmen folgte der Rat aber der zuerst von Georg Gerhäuser formulierten vierten Variante: Zumindest bis zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen an der Bodenfeldstraße sowie der geplanten auf dem Areal des früheren E-Centers in der Berliner Straße erst mal alles zu belassen, wie es ist, und die Entwicklung des Verkehrs nach Abschluss der Baumaßnahmen abzuwarten.

Ohne Diskussion wurden die anderen von der Verwaltung vorgeschlagenen Tempo-30-Zonen beschlossen. Diese betreffen zum einen den Friedensweg und die in ihn einmündende Straße Am Krautfeld, zum anderen den westlichen Abschnitt des Nordrings zwischen der Kreuzung mit der Johanniterstraße und der Zufahrt zum Norma-Parkplatz. Sobald diese Regelung umgesetzt ist – sie ist auf die Zeiträume Montag bis Freitag, jeweils 7 bis 17 Uhr beschränkt –, gilt vor sämtlichen Schulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet Tempo 30, sofern diese nicht ohnehin in verkehrsberuhigten Bereichen liegen.

