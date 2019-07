Traktor überrollt Fünfjährigen auf Kinderfahrrad

Fahrer wurde erst durch Schreie des Jungen auf Unfall aufmerksam - vor 2 Stunden

DIETERSHEIM - Ein fünfjähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Nähe von Neustadt an der Aisch von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden.

Der Junge war mit seinem Kinderfahrrad im Dietersheimer Ortsteil Hausenhof im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim unterwegs. Der Fünfjährige fuhr dabei an der Einfahrt eines landwirtschaftlichen Anwesens vorbei, wo gerade ein 27-Jähriger mit seinem Traktor rangierte. Dieser übersah das Kind und erfasste es, wobei der Junge unter den Traktor geriet und von dessen Reifen überrollt wurde.

Der Fahrer wurde laut Polizei erst durch die Schreie des Jungen auf ihn aufmerksam. Der hinzugeeilte Vater zog sein Kind schließlich unter dem Traktor hervor, der Fünfjährige kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru