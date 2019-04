Unfall an Bahnübergang: Auto prallt in Ipsheim gegen Zug

IPSHEIM - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Ipsheim kollidierte am späten Ostermontag ein Auto mit einem Regionalzug. Pendler mussten Geduld mitbringen: Der Bahnverkehr zwischen Steinach und Neustadt an der Aisch war für mehrere Stunden eingeschränkt.

Weil eine Autofahrerin den herannahenden Zug zu spät bemerkte, kam es am Bahnübergang in Ipsheim zu einem Unfall. Verletzt wurde niemand. Foto: News5



Gegen 23.30 Uhr wollte die 71-Jährige mit ihrem Mercedes den unbeschrankten Bahnübergang in der Hoheneckerstraße in Ipsheim überqueren. Dabei bemerkte sie einen herannahenden Zug, der in Richtung Neustadt an der Aisch unterwegs war, zu spät: Wie die Polizei berichtet, konnte die Frau zwar noch rückwärts fahren, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß mit der Regionalbahn.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Auto entstand laut der Bad Windsheimer Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es auf der Strecke zwischen Steinach bei Rothenburg und Neustadt an der Aisch zu etlichen Beeinträchtigungen. Für die Pendler war kurzzeitig ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Erst gegen 2.05 Uhr waren die Behinderungen beendet, wie die Deutsche Bahn vermeldet.

Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen

Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet.

