Verwirrten Sinnes auf dem Sofa

BAD WINDSHEIM - Ein fröhliches Durcheinander der Sinne können am Freitag, 26. Juli, die Besucher der mittlerweile vierten Auflage der Kanapee Street erleben. Die lange Kultur- und Einkaufsnacht in der Altstadt startet um 18 Uhr und endet gegen 24 Uhr.

Musikanten und aufblasbare Sofas prägen das Bild bei der Kanapee Street. © Archiv-Foto: Wolfgang Grötsch



Mit zahlreichen Einzelhändlern und Vereinen haben die Organisatoren des Vereins Unternehmer vereint für Bad Windsheim (UVBW) um Vorsitzende Elisabeth Döbler-Scholl und der Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH (KKT) in aufwendiger Vorarbeit ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt. Mehr als 70 Teilnehmer werden die Straßen und Plätze in ein Meer aus Farben, Düften und Klängen verwandeln.

"Vermischung der Sinne: Farben hören – Düfte sehen – Klänge schmecken" ist die abendliche große Sause überschrieben. Auf 13 Straßen und Plätzen werden unter einem eigenen, jeweils an einen Musiktitel angelehnten Motto Musik und Gesang, Spiel und Spaß, Mitmachaktionen für Kinder wie Schminken, Malen und Basteln oder Sportliches wie ein Putting-Contest (Golf), Schnupper-Zumba, Basketball oder Tennis unter Palmen sowie jede Menge ausgefallener wie bodenständiger Speisen und Getränke angeboten. Für Sabine Hahn, Veranstaltungsleiterin der KKT und auch beim UVBW angestellt, sind es denn auch die Vielfalt und "die Bewegung, die da in der Stadt ist", welche den großen Reiz der Kanapee Street ausmachen. Die Veranstaltung könne mit einem Programm für Besucher "von 0 bis 99" punkten.

Allgegenwärtig sind bei der Kanapee Street die namensgebenden, aufblasbaren Sofas. Die Geschäfte und Lokale sind am Freitag bis Mitternacht geöffnet und laden zum Einkaufen und Flanieren ein. Grob umgrenzt wird das Festgelände von der Johanniterstraße, Alter Weed, Rothenburger Straße, Schwalbengasse und Metzgergasse.

Trommeln und Stelzen

Nicht zuletzt dank der Unterstützung etlicher Sponsoren haben KKT und UVBW neben den an ihre jeweiligen Standorte gebundenen Akteuren weitere attraktive Gruppen verpflichtet, welche am Freitagabend kreuz und quer durch die Altstadt ziehen und die Besucher des Freiluftfestes unterhalten werden. So bleiben die Füße nicht ruhig, wenn die Trommler der Batukeros durch die Straßen ziehen. Die Veranstalter holen die Musiker für die Kanapee-Street ebenso nach Bad Windsheim wie die Gruppe "La Fantasia International", die mit ihren Stelzen und aufwendigen Kostümen in der Innenstadt unterwegs sein wird. Kaum weniger ziehen Caro und Orphi van Caliè die Blicke auf sich, die mit ihren Seifenblasenkünsten nicht nur die jüngeren Besucher in ihren Bann ziehen.

In der guten Stube der Stadt, auf dem Marktplatz, steigt in Anlehnung an ein gemäß hinduistischer Überlieferung aus Indien stammendes Frühlingsfest der Farben ein "Holi-Festival" mit DJ Dee. Ohnehin ist das kulturelle Rahmenprogramm ein wesentlicher Faktor der Kanapee Street. Live-Musik erklingt an allen Ecken und Enden, im Klosterchor beginnt um 18.30 Uhr die Blaue Stunde mit einem Konzert von Manda & Friends. Die Altstadt wird bereits ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt, um die Aufbauarbeiten für die Veranstaltung durchführen zu können.

