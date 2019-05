Von Auto erfasst: Mädchen unter Transporter geschleudert

Rettungshubschrauber brachte Verletzte in eine Spezialklinik - vor 25 Minuten

BAD WINDSHEIM - Eine Zehnjährige wurde am Donnerstag in Bad Windsheim Opfer eines schweren Verkehrsunfalls: Ein Auto erfasste die Schülerin, sodass sie auf die Gegenfahrbahn schleuderte und schließlich unter einem Transporter landete. Per Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik gebracht.

Wie die Polizei berichtet, hat die Zehnjährige am Nachmittag wohl ohne auf den Verkehr zu achten Am Ostring die Fahrbahn betreten. Eine 79-Jährige konnte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Schülerin mit ihrem Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und landete unter einem wartenden Kleintransporter.

Mit Verdacht auf schwere Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Wie sich inzwischen herausstellte, hatte das Mädchen wohl einen großen Schutzengel: Sie zog sich lediglich Prellungen und Schürfwunden zu.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm