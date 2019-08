Wanderreporter Hans-Peter besucht die Kollegen in Bad Windsheim

Zuvor war er unterwegs mit Nachtwächter Heinrich Stiegler - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - "Bad Windsheim muss sich mit seinem Bestand an historischen Gebäuden nicht verstecken", befindet NN-Reporter Hans-Peter Kastenhuber an seinem zweiten Tag in der an der Aisch liegenden Stadt. Hier sind Sie bei der Tour mit dabei!

Mehr Informationen gibt es unter www.steigerwald-info.de und unter www.gesundheitspark-franken.de.

+++ Traktortreffen und Bratwurst: Wanderreporter Hans-Peters zweite Etappe! +++

Hier finden Sie die NN-Wanderreporter auf Facebook.