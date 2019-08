Wanderreporterin Anne auf dem Weg nach Neuhof an der Zenn

Den Vormittag verbrachte die Volontärin mit Stadtförster Sven Finnberg - vor 1 Stunde

TRAUTSKIRCHEN/NEUHOF - Tag zwei für NN-Wanderreporterin Anne Kleinmann ist angebrochen: Nachdem die Volontärin am Vortag bereits beim Wasserschloss in Unternzenn Halt machte und auf den Opernsänger Christoph von Weitzel traf, verschlägt es sie am Donnerstag auf ihrer Tour bis nach Neuhof an der Zenn. Was sie auf ihrer Reise erlebt, erfahren Sie hier!

Mehr Informationen gibt es unter www.frankentourismus.de.

+++ Endlich angekommen: NN-Wanderreporterin Anne in Trautskirchen +++

Anne Kleinmann