Bahn-Ärger: Škoda-Züge kommen wohl noch später

VERSPÄTUNGEN - Auf vielen Linien im Nürnberger S-Bahn-Netz fehlen Fahrzeuge. Wann der Engpass behoben sein wird, kann die Deutsche Bahn nicht sagen. Nun wird sich wohl auch noch der Einsatz der neuen Škoda-Züge verzögern.

Eigentlich sollten die neuen Škoda-Züge bereits Ende 2016 an den Start gegen. Doch es gibt immer noch Schwierigkeiten bei der Zulassung der Garnituren. © Arno Stoffels



Verspätungen, überfüllte Kurzzüge, alte Garnituren: Seit Monaten läuft es im Nürnberger S-Bahn-Netz alles andere als rund. So kommen sowohl auf der Linie 1 zwischen Bamberg und Hartmannshof als auch auf der Linie 4 Nürnberg - Ansbach und zwischen Nürnberg und Neumarkt (S 3) immer wieder und auch in der morgendlichen Hauptverkehrszeit nur einteilige Garnituren zum Einsatz, was für viel Unmut bei Pendlern und Reisenden sorgt.

Statt der gewohnten Talent-2-Züge von Bombardier fahren zudem oft betagte und lokbespannte Wagen. Das bedeutet zum Beispiel auf der S 4, dass der Einstieg nicht mehr barrierefrei ist, was für Rohlstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und gehbehinderte Reisende ein großes Problem ist.

Der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen hat sich jetzt speziell wegen der Zustände auf der Linie 3 schriftlich an den DB-Konzernbevollmächtigten für Bayern gewandt. "Der ÖPNV in Bayern muss attraktiver werden, wenn die Verkehrswende gelingen soll." Unter den Anwohnerinnen und Anwohner, die täglich mit der S3 aus Richtung Neumarkt nach Nürnberg pendeln, herrsche großer Unmut "über die Situation des täglichen Pendelns mit der S3", heißt es in dem Brief an Klaus-Dieter Josel.

Hoffnungslos überfüllt

Oft seien die Züge Richtung Nürnberg bereits ab Ochenbruck derart hoffnungslos überfüllt, dass sich die Türen nicht mehr schließen lassen, weshalb es auch regelmäßig zu Verspätungen komme. Ein Sprecher der Bahn wollte zu dem Schreiben keine Stellung nehmen. Er entschuldigte sich aber im Namen des Unternehmens für die derzeit schlechte und unbefriedigende Betriebsqualität.

"Bei den Fahrzeugen der Baureihe 442, die bei der Nürnberger S-Bahn im Einsatz ist, steht im Rahmen der regulären Instandhaltung der Austausch der Drehgestelle an. Die Arbeiten sind aber komplexer als erwartet, deshalb kommt es zu Verzögerungen bei der Durchführung und in der Folge leider auch vorübergehend zu Fahrzeugengpässen", erklärte die Bahn schriftlich auf Anfrage dieser Zeitung.

Drangvolle Enge an Bord

Um gegenzusteuern seien seit Anfang April zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz, um "Abweichungen bei der geplanten Zugbildung" mit doppelten Garnituren zu reduzieren. Wann der Tausch der Drehgestelle bei den 42 Talent-2-Triebzügen vollzogen und in der Folge mit einer Normalisierung des S-Bahn-Verkehrs zu rechnen ist, konnte der Bahnsprecher nicht sagen.

Daneben könnte sich auch der Einsatz der neuen Škoda-Züge auf der Strecke Nürnberg-München weiter verzögern. Seit Deutschlands schnellster Regionalverkehr mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde schnellen Zügen im Jahr 2006 auf die neuen Gleise zwischen Nürnberg, Ingolstadt und München gesetzt wurde, strömen die Reisenden und selbst an einem durchschnittlichen Werktag herrscht oft drangvolle Enge an Bord der alten InterCity-Garnituren.

Drei Jahre Verspätung

2013 bestellte die Bahn deshalb neue Fahrzeuge beim tschechischen Fahrzeugbauer Škoda Transportation. Ursprünglich sollten die sechs Garnituren, die jeweils aus sechs Doppelstockwagen und einer Lok bestehen und 676 Menschen Platz bieten, bereits Ende 2016 an den Start gehen. Bei der Vorstellung des ersten Zugs Ende Oktober 2018 auf einem Bahngelände in München hieß es, dass die Züge erst in diesem Sommer nach und nach an die DB übergeben werden sollen.

Offenbar gibt es aber weiterhin Schwierigkeiten bei der Zulassung der Garnituren durch das zuständige Eisenbahn-Bundesamt.

